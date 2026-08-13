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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23385756 www.24chasa.bg

Разузнавателен дрон изплува на плажа в Приморско

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Дронът, изплувал в Приморско СНИМКА: Фейсбук/Krasi Mishev

Специалисти от Военноморска база – Бургас обследваха безпилотен летателен апарат, изхвърлен от морето на плаж в Приморско. След извършената проверка е установено, че става въпрос за разузнавателен дрон.

Военнослужещи от Военноморските сили са реагирали и на сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец, съобщава БНТ. 

Заради безопасността на туристите и корабоплаването специализираните екипи на ВМС са транспортирали откритите обекти към военноморските бази във Варна и Бургас при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Действията на военнослужещите са извършени по разпореждане на началника на отбраната и след заповеди на заместник-командира на Военноморските сили.

Дронът, изплувал в Приморско СНИМКА: Фейсбук/Krasi Mishev

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