Кричим се прощава с Георги Кузев навръх рождения му ден, дядо Николай ще отслужи опелото

Сълзи, много сълзи на роднини, близки, приятели и жители на Кричим ще се излеят днес при изпращането на зверски убития Георги Кузев в последния му път. Точно на този ден той е роден и трябваше да отпразнува 38 г., но вместо това ще бъде положен в земята. Лично пловдивският митрополит Николай ще отслужи опелото.

Поклонението е насрочено от 8,30 до 10,30 часа в храм "Св. св. Козма и Дамян" в Кричим. В 10,30 ще започне опелото, след което в 12 часа е насрочено самото погребение.

Общината поема разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин. Решението беше обявено по-рано от кмета Атанас Калчев като част от ангажимента на местната власт да осигури достойното изпращане на Георги Кузев в последния му земен път.