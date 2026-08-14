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В Бургас очакват ранен старт на сезона догодина заради "Евровизия".

Морският ни град бе избран за домакин на музикалния конкурс. Той ще се проведе от 11 до 15 май.

"Бургас вече подкрепен от всички 13 общини в района. Това е чудесна възможност да стартираме сезона още през май", каза зам. кмет по културата на Бургас Диана Саватева.

Тя добави, че освен в "Арена Бургас", където ще се проведе самият конкурс, събития ще има и на много други локации.

"Искаме да покажем колко е красив Бургас край морето. Ще направим нещо незабравимо за цяла България", добави Саватева.

Александър Александров, мениджър на хотел в Слънчев бряг, обясни, че той и колегите му вече имат натрупан опит от приемането на "Джиро Италия".

"Евровизия" е огромна реклама за България. Надявам се да стане така и сезонът да започне по-рано. В нашия бранш ще подкрепим всяка една инициатива", каза той и коментира завишените цени на хотели и апартаменти в района около датите на конкурса.

В различните платформи за седмица има апартаменти, чиято цена надминава 20 хил. евро.

"Не са реални цените."

Биляна Неделчева, която е управител на хотел в Бургас, заяви, че очаква много резервации покрай конкурса, който се гледа в целия свят.

"Оформят се чакащи резервации. Увеличението на цените при нас са разумни спрямо събитията и нещо логично. Още от април имаме запитвания за по месец от екипи покрай конкурса", коментира тя.