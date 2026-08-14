Иван Христанов ще се кандидатира за президент, Денис Ризов от "Ахат" влиза в инициативния му комитет

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Бившият министър на земеделието Иван Христанов ще се кандидатира за президент на България.

Това обяви самият той в ефира на Нова тв.

"Ще участвам в изборите за президент. Този процес започна преди 15 месеца. Кандидатът ми за вицепрезидент ще го обяви по-късно. Има нужда от дискретност".

Денис Ризов от "Ахат" ще вземе дейност в инициативния комитет на бившия земеделски министър. Други известни граждани също ще бъдат поканени в комитата, обясни Христанов.

Той каза, че няма да разчита на друга подкрепа, освен на тази от инициативния комитет.

"Събират се данъци и се правят проверки на фризьорки и гримьорки. А никой не закача олигарсите. Казват, че президентът няма почти никакви функции. Ами, може да се наложи вето. И когато то е наложено компетентно, парламентът е длъжен да се съгласи с него. Същото важи и за съдебната система".

Социалният фокус ще е основния акцент в кампанията на бившия земеделски министър.

"България е държавата на осиротелите и самотните пенсионери", категоричен е Христанов.