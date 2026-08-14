Милена Милотинова казва кой и как избра Бургас за Евровизия

Бургас представи най-силна кандидатура. Това включва място за провеждане на събитието, много силна ангажираност от страна на общината, транспортна свързаност, добра инфраструктура , добра база за хотелско настаняване и също така визия как да направим цялостното преживяване, така че да да стане едно запомнящо се събитие. Оценката е комплексна, документите са десетки страници. Така отговори генералният директор на БНТ Милена Милотинова по повод избора на град, в който ще се състои "Евровизия 2027".

Имаше 5 направления критерия, десетки страници документация, оценката е на БНТ, EBU (European Broadcasting Union) и международни експерти, които правят "Евровизия" от 15 години, допълни тя..

Цялостния процес по организацията вървим с EBU. Техни са критериите за избор на град домакин, допълни тя.

Наистина триумфално беше завръщането на България в "Евровизия", каза Милотинова.

Бургас от днес започва работа по домакинството. Вчера имахме среща с кмета на Бургас, както и онази част от екипа му, която бе и на подписването на договора, разказа още тя.

Още от днес започват изравняването на терените около зала Арена Бургас, която да ги подготви за съпътстващите постройки, които ще бъдат изградени около зала Арена Бургас. Начертаха първите стъпки и започваме работа по домакинството, каза Милотинова.

Тя е категорична, че тепърва предстои много работа около подготовката за събитието.

Организацията на такова събитие е свързано с много работа, отлична подготовка, срокове и административни процедури, каза генералният директор на БНТ.

"Това, че Бургас печели, не означава че събитието ще бъде проведено само в един град. Това ще бъде обсъдено с кметовете и техните екипи. Амбицията на Бургас е да включи и региона, разкри

Видях цените за нощувките за Бургас. Надявам се това да е изолиран случай. В сайта на "Go To Burgas" може да намерите стаи с приемливи цени, допълни тя в сутрешни блок на БНТ.

Що се отнася до билетите за "Евровизия", те тепърва ще бъдат пускани. Трябва предварителна регистрация за това - ще има информация на сайта на EBU и специализиран сайт. "Рано е още, към края на годината обикновено се пускат билети в продажба", по думите на Милотинова това е по принцип традицията и от предишните издания.

Политиката трябва да е далеч от "Евровизия", а изборът на Бургас е изцяло експертен, категорична бе тя.