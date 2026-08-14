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Кристиян Шкварек: В Бургас работеха за "Евровизия", докато в София проспаха и този шанс

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Кристиян Шкварек Снимка: стопкадър БНТ

В Бургас са работили здравата - по 3 оперативки на ден, правени от кмета. А в София са правили комитети, в който са търсели философски какво да е посланието за "Евровизия". Васил Терзиев проспа от мързел, както и много други неща, това задание.

Това каза Кристиян Шкварек, политически анализатор, по Нова тв.

Според него София би трябвало да има огромна преднина пред всички други градове. В столицата има уреден градски транспорт -  метро, по-голям капацитет и т.н.

"Предлагам да видим проектите на София и Бургас и веднага ще разберем защо е избран морският град", добави още той.

Никой не разбра защо Бургас, а не София, каза комуникационният експерт Георги Куртев.

"Критериите, които всички ние знаем - зала, транспорт, ги имаше и в четирите града за кандидатстване за "Евровизия". Политическата атака срещу Столична община показва ненужното политизиране. Всичко може да подозираме, след като не знаем реално как е направен изборът, каза Куртев.

Кристиян Шкварек

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