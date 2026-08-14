Антимафиоти удариха 2 групи лихвари в Ботевград - Пеевите и Инкет (Видео)

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Удар по 2 групи лихвари - Пеевите и Инкет, действали в Ботевград и региона, направи рано тази сутрин ГДБОП.

За момента трима са арестувани за лихварство, принуда и сводничество. Акцията обаче продължава, като на място има спецполицаи.

Групата на Пеевите и групата Инкет отдавна тормозят местните хора. Демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи за това.

Често предизвикват конфликти и проявяват агресия.

Ударът на ГДБОП идва и след клип в социалните мрежи, на който се вижда как част от задържаните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях. Целта на акцията на МВР, освен да прекрати престъпната дейност на групите, която отдавна наблюдава, е и да тушира напрежението в района.

През годините Ботевград и районът често ставаха арена на неприятни случки.

Борбата с групите, които тормозят местните хора, беше една от първите задачи пред ръководството на МВР. Тя започна с удар по т.нар Калашници. Продължи и на други места в страната.

Целта е да се неутрализират групи, които демонстрират висок стандарт, без да имат доказани доходи за това, и имат арогантно поведение.