С близо 10% повече са сигналите за пожари, подадени към тел. 112 тази седмица

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През седмицата на телефон 112 са постъпили 4828 сигнала за пожари - с 9,7% повече в сравнение с предходната седмица, съобщиха от дирекция „Национална система 112“ към Министерството на вътрешните работи (МВР).

За периода от 7:00 ч. на 7 август 2026 г. до 7:00 ч. днес на Единния европейски номер за спешни повиквания са регистрирани общо 46 349 повиквания.

Най-много са сигналите за спешна медицинска помощ. От всички регистрирани повиквания, 15 269 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ. През периода са осъществени седем мисии на Спешна медицинска помощ по въздуха, при които бързото транспортиране е било от ключово значение, пише БТА.

Сигналите за транспортни произшествия, които представляват около 5% от общия брой получени сигнали, са 2316. На телефон 112 са подадени и 96 сигнала за рисково шофиране и гонки.

Сред останалите сигнали са: 16 за битови и промишлени инциденти; 11 за опасни вещества; 42 за бедствия; 531 за аварии.

Регистрирани са 13 714 сигнала за престъпления против личността и 1022 сигнала за престъпления против собствеността.

През отчетния период са регистрирани 455 сигнала за изгубени или бедстващи хора. Постъпили са и 12 сигнала, свързани с нелегални мигранти/ бежанци. Към общините за предприемане на действия са изпратени 8107 сигнала.

Обработени са девет трансгранични обаждания, свързани с Румъния, Гърция, Чехия и Германия. Сигналите са били за спешни медицински състояния, пожар и катастрофа, като са предприети необходимите действия за осигуряване на помощ.

Сред по-специфичните случаи през седмицата е eCall обаждане, при което са получени GPS координати за местоположението на катастрофирал автомобил. Сигналът е подаден за инцидент по пътя Чепеларе – село Проглед, на около 630 метра преди разклона за селото. Автомобилът е паднал в дере. При произшествието са пострадали момиче и момче.

Благодарение на получените координати, мястото на инцидента е локализирано и към него са насочени необходимите екипи. Двамата пострадали са транспортирани до лечебно заведение, допълват от дирекция „Национална система 112“.