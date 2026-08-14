При катастрофи в страната са пострадали 25 души, няма загинали

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През последното денонощие в страната са регистрирани 19 тежки катастрофи, при които са пострадали 25 души, загинали няма, съобщава на сайта си МВР.

В София през последните 24 часа са станали една тежка катастрофа с един ранен и 14 леки пътнотранспортни произшествия.

От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 13 души, пострадалите са 359. Загиналите на пътя от началото на годината са 285, а ранените 5057, припомнят от МВР.

При сравнение с реалните данни за загиналите (253) през същия период на 2025 г. се отчитат 32 - ма повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., пише БНТ.