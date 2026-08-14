141 пожара са потушени в страната, пострадали са двама души

През изминалото денонощие противопожарните служби са загасили 141 пожара. Реагирали са на 180 сигнала. При пожарите са пострадали двама души, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.
С преки материални щети са 23 от пожарите – девет в жилищни сгради, един в промишлена сграда, два в спомагателни постройки, четири в транспортни средства, един в горски масив, два в селското стопанство, един в съоръжение на открито, както и три други.
Без нанесени материални щети са 118 от възникналите пожари - 69 в сухи треви, горска постеля и храсти; 41 в отпадъци; един в готварски уред и седем други.
Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции - при катастрофи в транспортни средства, инциденти с опасни вещества, за оказване на техническа помощ.
Към пожарните в страната са подадени и седем лъжливи повиквания.