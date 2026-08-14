141 пожара са потушени в страната, пострадали са двама души

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През изминалото денонощие противопожарните служби са загасили 141 пожара. Реагирали са на 180 сигнала. При пожарите са пострадали двама души, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

С преки материални щети са 23 от пожарите – девет в жилищни сгради, един в промишлена сграда, два в спомагателни постройки, четири в транспортни средства, един в горски масив, два в селското стопанство, един в съоръжение на открито, както и три други.

Без нанесени материални щети са 118 от възникналите пожари - 69 в сухи треви, горска постеля и храсти; 41 в отпадъци; един в готварски уред и седем други.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции - при катастрофи в транспортни средства, инциденти с опасни вещества, за оказване на техническа помощ.

Към пожарните в страната са подадени и седем лъжливи повиквания.