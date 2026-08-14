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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23386814 www.24chasa.bg

Задържаха 41-годишен във Видин, шофирал с 2,09 промила алкохол

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полицай СНИМКА: Пиксабей

Мъж на 41 години от село Неговановци, шофирал лек автомобил след употреба на алкохол, е задържан в полицейския арест, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Видин.

Случаят е регистриран на 13 август около 4:05 часа на улица „Цанко Урманов“ в областния град, където униформени служители спрели за проверка лек автомобил „Нисан“ със софийска регистрация. При тестване с техническо средство пробата на шофьора е отчела показание 2,09 промила.

Мъжът е отказал да бъде тестван с техническо средство за наличие на наркотични вещества. Полицаите го съпроводили до видинската болница, където той дал проби за медицинско изследване. По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

На 11 август на обяд полицията във Видин задържа 45-годишен, шофирал с 3,80 промила алкохол.

полицай СНИМКА: Пиксабей

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