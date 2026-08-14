Съсипаха младото момче, нареждат до ковчега на Георги в Кричим (Снимки)

С много мъка и сълзи хората в Кричим се прощават с 37-годишния Георги Кузев. Поклонението започна в храма "Св. св. Козма и Дамян", където е изложен саркофагът.
Хората започнаха да идват и са много опечалени. Плачат. "Съсипаха младото момче. Къде ще им отидат душите на тези, които го измъчваха", попита през сълзи възрастна жена.
Всеки носи цветя. По лицата на хората се чете скръб, но и гняв. Първите, които дойдоха, са роднини и приятели на младия мъж. Има полиция, която следи за реда.
"Дойдох да се простя с Георги, но и да изразя своята гражданска позиция от случилото се. Със сестра му сме колежки, а той беше кротък и работлив човек. Те са изстрадали хора", каза на излизане от храма Жана Ангелова.
Хората припомнят, че днес Георги е трябвало да празнува рожден ден. Вместо празник - погребение, плачат те.
Прави впечатление, че има и хора, които не са от Кричим. А просто са дошли, потресени от трагичната смърт. По-късно ще започне опелото, което ще отслужи лично митрополит Николай.
Очаквайте подробности!