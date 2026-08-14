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Съсипаха младото момче, нареждат до ковчега на Георги в Кричим (Снимки)

Мая Вакрилова

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Сестрата на Георги, братовчед му Георги Божков и роднини плачат неутешимо. Снимка: Мая Вакрилова

С много мъка и сълзи хората в Кричим се прощават с 37-годишния Георги Кузев. Поклонението започна в храма "Св. св. Козма и Дамян", където е изложен саркофагът.
Хората започнаха да идват и са много опечалени. Плачат. "Съсипаха младото момче. Къде ще им отидат душите на тези, които го измъчваха", попита през сълзи възрастна жена.

Хората започнаха да прииждат в храма "Св. св. Козма и Дамян" в Кричим, за да се сбогуват с Георги Кузев.
Хората започнаха да прииждат в храма "Св. св. Козма и Дамян" в Кричим, за да се сбогуват с Георги Кузев. Снимка: Мая Вакрилова

Всеки носи цветя. По лицата на хората се чете скръб, но и гняв. Първите, които дойдоха, са роднини и приятели на младия мъж. Има полиция, която следи за реда.
"Дойдох да се простя с Георги, но и да изразя своята гражданска позиция от случилото се. Със сестра му сме колежки, а той беше кротък и работлив човек. Те са изстрадали хора", каза на излизане от храма Жана Ангелова.

Хората припомнят, че днес Георги е трябвало да празнува рожден ден. Вместо празник - погребение, плачат те.

Прави впечатление, че има и хора, които не са от Кричим. А просто са дошли, потресени от трагичната смърт. По-късно ще започне опелото, което ще отслужи лично митрополит Николай.

Очаквайте подробности!

Поклонението пред ковчега на Георги Кузев започна.
Поклонението пред ковчега на Георги Кузев започна. Снимка: Мая Вакрилова
Първите, които дойдоха, са роднини и приятели на Георги Кузев.
Първите, които дойдоха, са роднини и приятели на Георги Кузев. Снимка: Мая Вакрилова
Около храма в Кричим има полиция, която следи за реда.
Около храма в Кричим има полиция, която следи за реда. Снимка: Мая Вакрилова

Сестрата на Георги, братовчед му Георги Божков и роднини плачат неутешимо.
Хората започнаха да прииждат в храма "Св. св. Козма и Дамян" в Кричим, за да се сбогуват с Георги Кузев.
Поклонението пред ковчега на Георги Кузев започна.
Първите, които дойдоха, са роднини и приятели на Георги Кузев.
Около храма в Кричим има полиция, която следи за реда.

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