Заклет крадец отмъкна транспалетна количка от строителен обект във Велико Търново

Многократно осъждан извършител на кражби, излязъл от затвора през май тази година, пак е в ареста в РУ Велико Търново.

На 13 август е получено съобщение за кражба на транспалетна количка от строителен обект в областния град. От проведеното незабавно оперативно издирване било установено, че около 5:30 часа призори 50-годишен криминално проявен мъж, освободен от затвора в края на месец май тази година, отнема метална количка, която по-късно е оставена в междублоково пространство в ж.к. "Колю Фичето". Задържан е за срок до 24 часа. Мъжът има множество присъди за кражби.

В РУ Велико Търново е образувано досъдебно производство. Справка в Наказателния кодекс показва, че за поредното посегателство го грозят от 1 до 10 г. затвор.