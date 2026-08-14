Куклен театър „Патилан" дава шанс на момичета и момчета от Монтана да се включат в спектаклите

Куклен театър „Патилан" дава шанс на млади момичета и момчета от Монтана, които желаят да се занимават отблизо с театър и да се включат в реални представления.

За целта екипът на театъра организира събеседване със всички желаещи, което ще се състои на 10 септември, четвъртък, от 10,00 часа в залата на Кукления театър. Одобрените младежи ще бъдат назначени за срок от една година, като през това време ще имат шанса да получат практични умения, работа с редица режисьори и актьори, както и среща с публиката в Монтана и страната.

Куклен театър „Патилан" Монтана е един от най-старите и утвърдени културни институти в областта. Той не веднъж е давал шанс на млади и талантливи творци да направят своите първи стъпки на професионална театрална сцена, и за пореден път ще се радва да се срещне с желаещите да го сторят.

Изискването към кандидатите е да са завършили средно образование, да имат навършени 18 години и да притежават артистичен талант и желание за работа в колектив. Не е необходимо да подготвят конкретни материали и етюди. Събеседването ще се проведе в свободен разговор и среща с част от трупата на театъра. Желаещите могат да се записват за участие в събеседването на телефон 0878 16 45 84, на електронна поща: [email protected] или чрез страницата на театъра във Фейсбук.