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Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в Несебър

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Линейка СНИМКА: Архив

70-годишен бургазлия е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя Варна-Бургас, в района на община Несебър. Инцидентът е станал вчера около 15.47 часа, съобщиха от полицията. 

Той се е движил с несъобразена с пътните условия и интензивния трафик скорост и е блъснал автомобила си в задната част на друга кола, спряла на червен светофар. Зад волана ѝ е бил 61-годишен бургазлия.

При удара 70-годишният водач е получил фрактури на гръдния кош и прешлен. Той е настанен за лечение в УМБАЛ–Бургас. Състоянието му е тежко и има опасност за живота.

Линейка СНИМКА: Архив

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