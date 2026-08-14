ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Японските борсови индекси се повишиха след по-слаб...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23387194 www.24chasa.bg

Мъж е починал, а баща му е с опасност за живота след сбиване в село Черна гора

1308
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция Снимка: Дима Максимова

Мъж на 30 години е починал, а баща му, на 59 години, е настанен в болница в Стара Загора с различни наранявания и опасност за живота след сбиване в село Черна гора, община Братя Даскалови. Шестима мъже са задържани за срок до 24 часа във връзка със случая, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Сигналът е получен в Районното управление в Чирпан на 13 август в 23:15 часа от мъж на 39 години, който съобщил за убит човек в селото. На място незабавно е изпратен полицейски екип, а екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Братя Даскалови е констатирал смъртта на 30-годишния мъж.

При първоначалните оперативно-издирвателни действия са установени и задържани шестима мъже на възраст 44, 22, 20, 34, 30 и 41 години.

По данни на полицията задържаните са отишли до дома на починалия, влезли са в двора и там е възникнало сбиване, пише БТА.

Извършен е оглед на местопроизшествието, при който са иззети веществени доказателства. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

През юни Окръжният съд в Стара Загора наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъж на 37 години, обвинен в опит умишлено да умъртви жената, с която съжителства

Полиция
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)