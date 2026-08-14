Хванаха мъж с пет вида наркотици в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем Ю. Н. за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.

Според обвинението, за времето от 12 до 13 август в гр. София, в условията на продължавано престъпление с две деяния, обвиняемият без надлежно разрешително държал с цел разпространение кокаин, MDMA (екстази), коноп, амфетамин и метамфетамин. С постановление на дежурен прокурор Ю. Н. е задържан за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 12.08.2026 г. и се води от 01 РУ-СДВР под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

От държавното обвинение посочват, че на 15.08.2026 г. СГП ще внесе в Софийския градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.