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Над 44 000 детски стоки с известни анимационни герои задържаха митничарите в Бургас

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Над 44 000 детски стоки с известни анимационни герои задържаха митничарите в Бургас СНИМКА: Агенция "Митници"

Над 44 000 детски артикула с изображения на популярни анимационни герои са задържани от митническите служители в Бургас поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, съобщиха от Агенция "Митници". 

Стоката е пристигнала от Китай с морски контейнер и е била предназначена за внос в България. След извършен анализ на риска контейнерът е селектиран за щателна проверка от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване" към Териториална дирекция „Митница Бургас". 

Над 44 000 детски стоки с известни анимационни герои задържаха митничарите в Бургас СНИМКА: Агенция "Митници"
Над 44 000 детски стоки с известни анимационни герои задържаха митничарите в Бургас СНИМКА: Агенция "Митници"

При инспекцията митническите служители установили, че декларираните вид и количество на стоките съответстват на съдържанието на контейнера. Сред тях обаче били открити общо 44 136 детски артикула с фигуративни изображения на известни анимационни герои, които са обект на права върху интелектуалната собственост.

Сред задържаните изделия има 32 256 детски пластмасови чаши и 11 880 капака за шишета.

Заради изображенията върху артикулите митническите инспектори извършили допълнителна проверка в специализирана европейска информационна система за борба с фалшифицирането и пиратството. Резултатите показали основателни индикации, че е възможно да са нарушени права върху интелектуалната собственост. 

Над 44 000 детски стоки с известни анимационни герои задържаха митничарите в Бургас СНИМКА: Агенция "Митници"
Над 44 000 детски стоки с известни анимационни герои задържаха митничарите в Бургас СНИМКА: Агенция "Митници"

В съответствие с европейския регламент за защита на тези права митническите органи са задържали цялото количество от над 44 000 артикула. По случая предстои да бъде уведомен притежателят на защитената международна търговска марка, който трябва да се произнесе относно установените стоки.

Над 44 000 детски стоки с известни анимационни герои задържаха митничарите в Бургас СНИМКА: Агенция "Митници"
Над 44 000 детски стоки с известни анимационни герои задържаха митничарите в Бургас СНИМКА: Агенция "Митници"
Над 44 000 детски стоки с известни анимационни герои задържаха митничарите в Бургас СНИМКА: Агенция "Митници"

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