Пловдив с бюджет от близо 401 млн. евро за 2026 г.

Общественото обсъждане на проекта за финансова рамка ще е на 24 август

Бюджетът на Пловдив за 2026 г. ще е 400 803 171 евро, като 253 618 929 евро от тази сума е държавната субсидия, а остатъкът е от местни приходи. Това става ясно от публикувания проект на финансовата рамка на града, а общественото обсъждане е насрочено за 24 август т. г. в голяма конферентна зала в Дома на културата от 16 часа.

Държавният бюджет през настоящата година беше приет късно, което забави финансовото планиране и на общините. За сравнение през 2025 г. е разполага с 714 665 258 лв., което прави 365 402 544 евро.