ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Японските борсови индекси се повишиха след по-слаб...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23387425 www.24chasa.bg

Пловдив с бюджет от близо 401 млн. евро за 2026 г.

Ваня Драганова

[email protected]

488
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Община Пловдив

Общественото обсъждане на проекта за финансова рамка ще е на 24 август

Бюджетът на Пловдив за 2026 г. ще е 400 803 171 евро, като 253 618 929 евро от тази сума е държавната субсидия, а остатъкът е от местни приходи. Това става ясно от публикувания проект на финансовата рамка на града, а общественото обсъждане е насрочено за 24 август т. г. в голяма конферентна зала в Дома на културата от 16 часа.

Държавният бюджет през настоящата година беше приет късно, което забави финансовото планиране и на общините. За сравнение през 2025 г. е разполага с 714 665 258 лв., което прави 365 402 544 евро. 

Община Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)