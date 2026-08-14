От днес метрото вози още над 45 000 пътници дневно

Терзиев: Изграждаме още седем метростанции

Още над 45 000 пътници дневно ще могат да използват софийското метро от днес. Това стана възможно след пускането на три нови метростанции от третата линия под бул. "Ген. Вл. Вазов" - "Стадион Георги Аспарухов", „Бесарабия" и „Ген. Владимир Вазов". Те бяха открити от кмета на София Васил Терзиев, вицепремиера Атанас Пеканов, председателя на Сроличния общински съвет Цветомир Петров, шефа на "Метрополитен" ЕАД

Николай Найденов и проф. Стоян Братоев.

На събитието присъстваха бившият кмет на столицата Йорданка Фандъкова, зам.-кметове, общински съветници от всички политически групи в СОС и районни кметове.

“Четири години след старта на проекта се сменяха кметове, изпълнителни директори, но целта остана една - приемственост и развитие на метрото. Над 45 000 софиянци от днес ще имат възможност да пътуват по-удобно, по-бързо и екологично. Това е отборна работа и искам да благодаря на всички, участвали в този процес”, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Той отбеляза, че в момента се работи по строителството на още 7 метростанции, очаква се да започне разширението до околовръстния път, а до Нова година - проектирането на трасето през Студентски град. Ще стартира работа и по проектиране на разклонението към Симеоновския лифт.

“Трябва да гледаме с 10-годишен хоризонт напред, а не кой ще счупи шампанското и ще реже лентите! Важно е как ще развиваме метрото, как ще го свържем с наземния градски транспорт, за да предоставим добра услуга на софиянци, която да ги накара да оставят колите”, подчерта Терзиев.

Вицепремиерът по европейските средства подчерта, че изграждането на трите метростанции се финансира със 144,3 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост.

”Метрото се доказа като един от най-значимите и символни проекти на България”, подчерта Пеканов.

Новото метротрасе съкращава времето за пътуване от кварталите “Левски” и “Сухата река” до центъра на 12 минути, каза зам.-кметът по транспорта на столицата Виктор Чаушев.

С пускането на новия участък се очаква автомобилният трафик в района да намалее с до 25% или около 11 000 автомобила дневно. А от днес софийското метро вече има 55 км трасе, 50 станции и обслужва над половин милион пътници дневно.

Трите метростанции са проектирани и изпълнени в съвременни, изчистени линии, които подчертават усещането за движение и динамика. Архитектурните решения са свързани и с местата, на които се намират. Метростанция „Стадион Георги Аспарухов" е оформена в цветовете на емблематичния стадион и носи символиката, свързана с футболната легенда Георги Аспарухов.

Новите станции осигуряват по-бърза транспортна връзка за жителите на „Подуяне", „Хаджи Димитър", „Сухата река" и „Левски", както и за пътуващите от автомагистрала „Хемус".

За официалното откриване на всяка станция имаше специална музикална програма. При "Стадион Георги Аспарухов" Александър Колев изпълни авторска песен, посветена на метрото и „Синева" – една от емблематичните песни, включени във филма „Гунди – Легенда за любовта", посветен на легендата на „Левски" Георги Аспарухов.

На „Бесарабия" звучеше музиката на Дима Труфкин – бесарабски българин от Украйна. Като музикант и преподавател по гайда и тромпет в читалище „Васил Левски" той посвещава усилията си на съхраняването на българската народна музика.

На метростанция „Ген. Владимир Вазов" пък свири Гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част.

С новото трасе се пускат и 4 нови влака „Сименс", а при станция "Ген. Вл. Вазов" е изграден и нов паркинг със 100 места.