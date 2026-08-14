Кораб заседна в Дунав край Русе, нивото на реката падна до минус 121 см

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Самоходен търговски кораб е заседнал в река Дунав край русенското село Батин, блокирайки частично трафика в района. Инцидентът се е случил в самия плавателен път, което силно ограничава преминаването на други съдове.

От екипажа няма пострадали и моряците остават на борда. По-късно днес се очаква специализиран кораб да направи опит да изтегли закъсалия плавателен съд.

Основната причина за инцидента е продължаващото засушаване и спадът на реката. По данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД), през изминалото денонощие нивото край Русе е паднало с още 3 сантиметра. Така водният стълб вече отчита минус 121 см под условната нула.

Почти по целия български участък се наблюдава понижение с между 1 и 3 см при отделните водомерни постове. Единственото изключение е при Ново село, където е отчетено минимално покачване от едва един сантиметър.

Всички въведени до момента ограничения за газенето на корабите в родния участък на Дунав остават в сила, уточняват от агенцията.