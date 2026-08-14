Митрополит Николай на опелото на Георги: Не съм чувал за такова друго злочестие (Снимки, видео)

Когато застанеш пред Света Богородица, помоли се да се погрижи за душите на родителите на твоите убийци, обърна се владиката към покойния мъж

Божията майка ще те прегърне и ще ти даде любовта, която ти е била отказана, добави той

"Не съм чувал за такова друго злочестие. За друг случай, в който добър човек да е търсил обич, да се е надявал, че ще я открие, да е вярвал, че това е възможно, и затова да е бил подведен от хора, които са го измамили, гаврили са се с него и накрая са го убили по особено грозен начин."

Това каза на опелото пред ковчега на убития Георги Кузев пловдивският митрополит Николай. Близките на покойника избухнаха в сълзи при тези силни думи.

"Във всичко това има нещо нечовешко – нещо, което, признавам, и аз още не мога да осмисля. Но знам, че това е важно и

трябва да ни накара да се замислим за причините за липсата на емпатия,

за липсата на минимален страх от Бога и за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност. Всичко това е довело дотам да бъде посегнато на човек, чийто живот е бил отрицание на всичко това. Всичко е наопаки. Ще се борим и ще мислим", продължи владиката. Георги, от утре ти ще имаш най-великата любов, която ще ти бъде дадена от Майката на майките – Света Богородица, обърна се към покойника дядо Николай. Снимка: Мая Вакрилова

Той се обърна към убития. "Георги, чедо, вярвам и съм убеден, че най-късно утре ти ще се изправиш пред Света Богородица. Не знам, Георги, защо не ти е било дадено да откриеш любовта в този живот. Но от утре ти ще имаш най-великата любов, която ще ти бъде дадена от Майката на майките – Света Богородица. Тя ще ти даде любов отвъд човешкия разум. Ще те прегърне и ще ти даде любовта, която ти е била отказана.

Няма нищо случайно, че те изпращаме в деня преди нейното Успение. Не знам дали именно тя не те е повикала при себе си, за да получиш компенсация за това, което ние не успяхме да ти дадем.

Георги, този път е предназначен за теб

Когато застанеш пред нея, помоли се да се погрижи за душите на родителите на твоите убийци. Помоли я да бъде милостива към тези нещастни хора и към всички нас, които с бездействието си и безчувствеността си сме допуснали злото да се вселява в деца, които да убиват по такъв безпощаден начин. Изнесоха саркофага с тленните останки на Георги от храма и поеха към гробищата в Кричим. Снимка: Мая Вакрилова

На твоите насилници и на родителите им е отредено страдание, а на нас ни е отредено да се молим, да размишляваме и да се каем", разчувства се митрополит Николай. И подчерта, че днес е погребението на един човек, за когото всички, които са го познавали, казват, че е бил доверчив и винаги усмихнат – един добър човек.

"Опитвах се тези дни да си представя какво е било в душата на Георги. Бил е сирак – родителите му са загинали при нещастен инцидент. Има една сестра, която със сигурност го обича, но той е бил сам. Чувствал се е самотен. Имал е нужда от свой дом и сигурност. Имал е нужда от съпричастност, от човек до себе си – човек, когото да обича и който да го обича. Имал е нужда от любов. Търсил я е, искал е да открие сродната си душа, с която да сподели живота си.

Стремежът му към любов му е давал надежда, а надеждата го е карала да вярва. Доверил се е, но вместо любов е намерил смъртта си", заяви още предстоятелят на Пловдивската епархия. И в края отново се обърна към Георги с думите: "Вечна и блажена да бъде паметта ти."

След това процесията тръгна към траурния парк. Много хора следваха ковчега. Пред прясно зиналия гроб митрополитът изрече: "Отиваш на място за почивка, чедо". И хвърли шепа пръст, а после преля с вино.

Сестрата на Георги едвам седеше на краката си и не спря да плаче през цялото време. Роднините се държаха за ръце. До тях бе и кметът на Кричим Атанас Калчев, за да изпратят Георги във вечния му дом.

"Вечна и блажена да бъде паметта ти", обърна за пореден път митрополит Николай към Георги. Снимка: Мая Вакрилова