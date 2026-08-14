Терзиев: Решението за "Евровизия" е взето, важно е как ще се представи България

Не мога да коментирам защо беше избран Бургас, след като не сме виждали оценките по нито един критерий, подчерта кметът на София

Искам да поздравя кметът на Бургас Димитър Николов. С него се познаваме доста преди да стана кмет. Надявам се да се справят добре, защото когато става дума за "Евровизия" най-важното е как се седим като държава и всички да се възползваме от този невероятен шанс, който ни беше даден от Дара и както беше заявено да бъде направен един държавен празник и във всички градове да има събития. За София планираме една доста наситена със събития седмица. Знаете, че догодина отбелязваме и 20 г. от приемането ни в ЕС. Така кметът на София Васил Терзиев коментира победата на Бургас, който ще бъде домакин на конкурса догодина.

На въпрос дали приема загубата за свой личен провал, каквито спекулации се появиха, Терзиев заяви: "Аз съм свикнал на такива спекулации".

Относно защо София не е избрана, той препрати към БНТ.

"Трудно е да коментираме, когато не сме виждали как сме оценени по всеки критерий. Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. Най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към организаторите", каза Терзиев и подчерта, че в момента е най-важно да се приеме, че решението е взето. Защото сроковете са кратки, предизвикателствата - много и е най-важно като държава да се представим добре и да покажем България по хубав начин пред света.

Председателя на СОС Цветомир Петров също коментира Евровизия и поиска БНТ да покаже оценките.