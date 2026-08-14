Над 30 часа програма с участници от 20 области на събора "Богородична стъпка"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

20-ото поред издание на събора е на 29 и 30 август в курорта Старозагорски минерални бани

Два дни българският фолклор ще покаже цялото си богатство – с песни, танци, пъстри носии, традиционни занаяти и обичаи, предавани от поколение на поколение. Всичко това очаква гостите на 20-ото издание на Националния тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка" – празник на българската традиция, който тази година ще се проведе на 29 и 30 август (събота и неделя) балнеолечебният курорт Старозагорски бани, съобщават от община Стара Загора.

Над 30 часа програма, участници от 20 области, сред които над 30 индивидуални изпълнители, ще се включат в юбилейното издание.

Съборът се организира от община Стара Загора, кметство Старозагорски бани, Съюз на Тракийските дружества, Тракийско дружество „Одринска епопея" Стара Загора и НЧ „Христо Ботев-1952" - Старозагорски бани.

Официалното му откриване e на 29 август от 11.30 ч. на първа сцена.

Още в петъчната вечер на 28 август от 19.30 ч. на сцената пред община Стара Загора пред публиката ще се изявят танцова група „Талисман" при Дома за детско творчество в град Тараклия, Република Молдова, танцов клуб "Тракия фолк" от Одрин, Република Турция, и общинският фолклорен ансамбъл "Загоре" – Стара Загора.

В събота, 29 август, от 09.00 ч. на първа и втора сцена ще започнат изпълненията на певчески, танцови и инструментални състави и индивидуални участници.

Вечерта от 19.30 ч. първа сцена ще посрещне празничния концерт с участието на общински фолклорен ансамбъл „Загоре" – Стара Загора и Капанския ансамбъл – Разград.

В неделя, 30 август, фолклорните изпълнения на двете сцени ще продължат от 09.00 до 15.00 часа.

„Богородична стъпка" няма да бъде само сцена за фолклорни изпълнения. През двата дни Старозагорски бани отново ще оживеят с цветовете, вкусовете и майсторството на българската традиция.

Най-малките гости ще могат да творят в детските работилници "Съхранено с любов, сътворено с талант". Те ще рисуват върху природни материали, със сол и восък, ще украсяват дървени лъжици и ще изработват ароматни торбички с лавандула, апликации и мозайки. Предвидени са и други творчески предизвикателства.

Едно от най-пъстрите места на събора ще бъде махала "Добра среща", където инициативата "На селски сбор не се кани..." ще събере народни песни, хора, обичаи, занаяти и традиционни ястия. Ще бъдат показани и предмети от българския бит, които "разказват" свои истории за живота и традициите на предишните поколения. През годините "Селският двор" се превърна в своеобразна трета сцена на "Богородична стъпка" – място, където традицията може да бъде не само видяна, но и преживяна. Към всичко това ще има и изложби на селски гозби, старинни оръжия, кукли от различни краища на света.

Майстори от различни селища на страната ще очакват посетителите и в Занаятчийската чаршия. Там ще могат да се видят грънчарство, везбарство, дърворезба, кошничарство, ковачество, ножарство, плъстене на вълна и дърводелство. Ще бъдат представени още работилници за кукли, сапуни, свещи от пчелен восък, бижута, плетива на една кука и народни носии.

През двата фестивални дни ще има и безплатни организирани посещения до природния феномен „Богородична стъпка", дал името на събора.