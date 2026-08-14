Борисов призова „Евровизия" в Бургас да не се превръща в повод за разделение (Видео)

Той посъветва кметът на Бургас да покани в организационния комитет и кметовете на София, Пловдив и Варна

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова изборът на Бургас за домакин на песенния конкурс „Евровизия" догодина да не се превръща в пореден повод за разделение. Той коментира темата във видео, публикувано във Фейсбук.

Борисов първо поздрави Дара, като посочи, че благодарение на нейното великолепно представяне конкурсът ще се проведе в България.

По думите му няма нужда хубавите събития да пораждат разделение и отново да се доказва кой е по-добър. Важното според него е, че България ще бъде домакин на „Евровизия".

Лидерът на ГЕРБ поздрави кмета на Бургас Димитър Николов (ГЕРБ) и неговия екип. Според Борисов градът заслужено е спечелил домакинството заради болниците, детската болница и голямата зала, която е била построена.

Той определи Бургас като уютен, красив, зелен и подреден град с модерна инфраструктура, голяма туристическа база в целия регион и доказан опит в организирането на мащабни фестивали и събития. Борисов открои още модерното летище и заяви, че край града е най-чистото море в Европа.

Лидерът на ГЕРБ посочи, че като премиер никога не е делил градовете и е работил еднакво за всички. Той посъветва Димитър Николов да покани в организационния комитет кметовете на София, Пловдив и Варна, които също участваха в надпреварата за домакинството. Целта е „Евровизия" да се превърне в събитие на цяла България.

По думите на Борисов общата задача трябва да бъде страната да се представи красиво и мащабно, а за почитателите на конкурса да бъде организирано грандиозно шоу. Според него домакинството е възможност България отново да покаже пред Европа богатия си облик.

Борисов коментира и откритата днес нова метростанция „Стадион Георги Аспарухов" в София. Той определи събитието като още един повод за радост и изпълнено обещание към софиянци и привържениците на футболния клуб „Левски".

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че цялата метростанция ще бъде в синьо и хората ще могат да пътуват до мачовете с „най-модерното метро в Европа".