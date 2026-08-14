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Демерджиев: Две групи от години тормозят жителите на Ботевградско (Видео)

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Иван Демерджиев

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) проведе акция в Ботевградско, където години наред две групи тормозят местните, държат се нагло и арогантно и демонстрират начин на живот, който не съответства на доходите им. Това написа във Фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Повод за коментара му е проведената операция в ботевградското село Новачене.

Демерджиев заяви, че действията ще продължат и на други места в страната. По думите му целта е да бъдат неутрализирани групи, които демонстрират висок стандарт без доказани доходи и се отличават с арогантно поведение.

От МВР съобщиха, че операцията в Новачене е насочена срещу група, известна като „Братя Пееви". Според събраните данни тя е отпускала бързи кредити при високи лихви, а впоследствие парите са били събирани чрез сила, принуда и заплахи.

Има данни и че групата се е занимавала с набиране, склоняване и експлоатиране на жени с цел предоставяне на платени сексуални услуги в България.

Иван Демерджиев

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