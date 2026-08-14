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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23388046 www.24chasa.bg

Задържаха мъж, влачил куче с автомобил

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38-годишният мъж е задържан за проявена жестокост към животно. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Полицаи в Ябланица задържаха 38-годишен мъж за проявена жестокост към животно, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Случаят е от 13 август. Около 16:30 часа огнеборци от пожарната в Ябланица, изпратени по сигнал за пожар, забелязали в село Брестница лек автомобил, който се движел по пътното платно. Към автомобила с текстилно въже било завързано и влачено куче.

След подадения сигнал полицейски автопатрул спрял автомобила. Той бил управляван от 38-годишен мъж, а в него пътувал и непълнолетният му син.

Мъжът е задържан незабавно. На кучето е оказана ветеринарномедицинска помощ. Животното е без установен собственик и е предадено на доброволец, който ще полага домашни грижи за него до пълното му възстановяване под наблюдението на ветеринарен лекар. Няма опасност за живота на кучето.

По случая е образувано досъдебно производство.

38-годишният мъж е задържан за проявена жестокост към животно.

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