Прокуратурата оспори присъдата за убийството жена в столичния квартал „Младост“

Софийската апелативна прокуратура оспори решението, с което наказанието на 43-годишния Михал Цеков за убийството на 77-годишна жена в столичния квартал „Младост" беше намалено от доживотен затвор без замяна на доживотен затвор. Протестът е внесен днес, 14 август, във Върховния касационен съд, съобщават от следствието.

Цеков е подсъдим за умишленото убийство на възрастна жена, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, както и за блудство. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив.

Случката е от 28 октомври 2024 г., когато жената е нападната през нощта в столичния квартал „Младост". Според събраните по делото доказателства Цеков ѝ нанесъл множество удари с юмруци. Жертвата получила тежки травми по главата, мозъка, лицето и шията, както и множество други наранявания по тялото.

Престъплението е извършено по-малко от два месеца след като Цеков излязъл от затвора. Той бил освободен на 2 септември 2024 г., след като изтърпял 19-годишна присъда за друго умишлено убийство.

През февруари Софийският градски съд призна Цеков за виновен и му наложи най-тежкото наказание, предвидено в българското законодателство – доживотен затвор без право на замяна. Първата инстанция прие, че той е извършил убийството с пряк умисъл.

Впоследствие Софийският апелативен съд промени тази част от присъдата. Магистратите приеха, че убийството е извършено при евентуален, а не при пряк умисъл, и замениха наказанието с доживотен затвор. Според апелативния съд в конкретния случай няма достатъчно основания за налагането на доживотен затвор без замяна и не може да бъде изключена възможността за положителна промяна в личността на подсъдимия.

Прокуратурата не е съгласна с тези изводи. Според държавното обвинение доживотният затвор е явно несправедливо наказание предвид тежестта на извършеното престъпление и високата обществена опасност на подсъдимия. Затова обвинението настоява Върховният касационен съд да възстанови наказанието доживотен затвор без право на замяна.

77-годишната жена беше открита в безпомощно състояние под дърво в столичния квартал „Младост 1" след полунощ на 28 октомври 2024 г. По тялото ѝ имаше множество следи от насилие.

След престъплението полицията започна издирване на заподозрения. Тогавашният директор на СДВР старши комисар Любомир Николов съобщи, че мъжът се е укривал в района на пазара в „Младост 3". Полицията организирала наблюдение на района и той бил задържан малко повече от 10 часа след престъплението.

„Няма индикации мъжът да чувства вина за действията си", заяви тогава Николов. По думите му след задържането Цеков казал, че възнамерява да извършва и други убийства, тъй като искал отново да попадне в затвора.

При разглеждането на мярката му за неотклонение Цеков призна вината си. Той заяви и че е взел златно кръстче и икона от жертвата. Освен предишната му присъда за убийство, в криминалното му минало има и присъди за изнасилване на възрастна жена и за множество грабежи.

След протеста на прокуратурата окончателната дума по спора за наказанието на Цеков предстои да има Върховният касационен съд.