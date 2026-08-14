Непълнолетен е задържан след сигнал за вандалска проява, при при която е счупен кафеавтомат в Хисаря. На мястото е изпратен дежурен патрул, а при предприетите оперативни и издирвателни действия малко по-късно в Районното управление е отведен извършителят, съобщават от полицията. По случая е образувано бързо производство за увреждане на чуждо имущество.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23388167 www.24chasa.bg
Непълнолетен потроши кафеавтомат в Хисаря
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