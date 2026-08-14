Непълнолетен потроши кафеавтомат в Хисаря

Непълнолетен е задържан след сигнал за вандалска проява, при при която е счупен кафеавтомат в Хисаря. На мястото е изпратен дежурен патрул, а при предприетите оперативни и издирвателни действия малко по-късно в Районното управление е отведен извършителят, съобщават от полицията. По случая е образувано бързо производство за увреждане на чуждо имущество.