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Непълнолетен потроши кафеавтомат в Хисаря

24 часа Пловдив онлайн

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Извършителят е задържан бързо. СНИМКА: Пиксабей

Непълнолетен е задържан след сигнал за вандалска проява, при при която е счупен кафеавтомат в Хисаря. На мястото е изпратен дежурен патрул, а при предприетите оперативни и издирвателни действия малко по-късно в Районното управление е отведен извършителят, съобщават от полицията.  По случая е образувано бързо производство за увреждане на чуждо имущество. 

Извършителят е задържан бързо. СНИМКА: Пиксабей

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