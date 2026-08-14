Откриха в добро състояние издирваното 11-годишно момиче в Русе

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Полицията в Русе е открила 11-годишното момиче, издирвано от неговите близки и служителите на реда. Детето е в добро състояние и предстои да бъде предадено на родителите му.

Информацията съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Диян Минков. По думите му момичето е намерено и няма никакви проблеми с него.

По-рано през деня близки на детето разпространиха в социалните мрежи информация, че то е изчезнало около 3:00 часа тази нощ от жилищен блок 402 в квартал „Чародейка-Север". Те отправиха и молба за съдействие.

В издирването са се включили екипи на Второ районно управление в Русе. Операцията е приключила успешно.