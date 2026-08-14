2918 флакона с райски газ иззеха в Пазарджик

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Голямо количество райски газ бе установено и иззето от криминалисти при ОДМВР-Пазарджик.

На 12 и 13 август при проведена специализирана полицейска операция от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР - Пазарджик са извършени проверки в два обекта, намиращи се на територията на областния град, съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

В хода на полицейските действия са установени две лица, които съхраняват 233 кутии съдържащи 2918 флакона диазотен оксид /райски газ/. Флаконите са с общо тегло от 849 кг. и с обем от 643.8 литра.

Потърсено е съдействие от служители на Областна Дирекция по безопасност на храните в гр. Пазарджик, които са изготвили констативни протоколи. Предстои съставянето на актове за установените нарушения на двете лица.

Откритите кутии с флакони са иззети и се съхраняват в ОДМВР-Пазарджик.

Образувани са две преписки за предварителна проверка, като материалите по случаите ще бъдат докладвани на Районната прокуратура - Пазарджик.