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Овладян е пожарът, обхванал 1600 декара край село Камен връх

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Два дежурни противопожарни екипа продължават обходите на терена. Снимка: Архив

Пожарът край боляровското село Камен връх, който обхвана 1600 декара, е овладян, но все още не е напълно ликвидиран и остава под наблюдение.

Два дежурни противопожарни екипа продължават обходите на терена заради силния вятър и опасността от повторно разпалване на огнища. Това съобщи за БТА директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Ямбол комисар Иван Динев.

Огънят избухна преди два дни в обедните часове. Първоначално пожарът обхвана сухи треви и храсти, но бързо навлезе в широколистна гора и се разпростря на площ от 1600 декара.

В овладяването му участваха десет противопожарни автомобила и екипи от областите Ямбол, Сливен и Бургас. В гасенето се включи и военен хеликоптер „Кугър".

Имаше готовност за евакуация на жителите на село Камен връх, а областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства системата BG-Alert.

Два дежурни противопожарни екипа продължават обходите на терена.

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