Хазартът ме направи най-изпечения лъжец, Бог ме спаси

"Като ученик съм прекарвал по цели нощи в казината. Когато майка ми звънеше винаги измислях достоверни оправдания - че съм на гости при приятели, че имам връзка с момиче и съм с нея, че празнуваме рожден ден и какво ли още не. Родителите ми имаха много голямо доверие, а аз се бях превърнал в изключително изпечен лъжец".

Така започва историята си пред "24 часа" Иван Тодоров. Приятели подхлъзват младия столичанин да започне "на вързано" с белот и сварка, за да може след година-две пристрастяването му към хазарта да достигне такова състояние, че да краде пари от родителите си, да взима бързи кредити, да е чест клиент на лихвари и полиция да го връща от градинките обратно в училище.

Ако си мислите, че Иван произлиза от проблемно семейство и дефицитите се стоварват върху тийнейджъра, жестоко се лъжете. Тъкмо обратното. Младежът се радва на сплотено и заможно семейство.

"Имах много щастливо детство и се радвах на изключително грижовни родители, които ни водеха със сестра ми на екскурзии у нас и далеч в чужбина. Пазя чудесни спомени! Всичко беше наред до 14-15-годишна възраст", разказва 30-годишният днес столичанин.

Какво разваля семейната идилия и светлата перспектива пред младия мъж?

"Запознах се с хора, които ми прeдложиха да пробвам различни хазартни игри - покер, сварка, белот. Това ми възбуди интереса. Имаше много ендорфин, когато печеля. Не само ме плени хазартът, но и ме направи зависим. Още на 14 години започнах с по-дребни пари в квартала и в училище. Бягахме от час и играехме хазарт в близката градинка", изповядва Иван.

През следващите две години вместо да заляга над учебниците, ученикът превръща игралните зали в свой втори дом. Хваща се на кукичката - казиното пуска дребни печалби, но после взима много повече.

"Стигнах дотам на 16 години да си заложа телефона. Бях на дъното! Вземах назаем пари от приятели, започнах да крада пари от дрехите на родителите ми. Лъжех ги, че ми трябват пари за зъболекар, отивах и ги проигравах. Взимах пари от лихвари, все още не можех да тегля бързи кредити", няма да забрави най-тежкия период от живота си Иван Тодоров.

Така се налага приятел на сестра му да изтегли банков кредит на негово име, тъй като тогава Иван още не е навършил пълнолетие. Когато става на 18 започва сам с бързите кредити. Първо взима 200 лв. и връща 280, после 300 за 400, 800 за 1000 и така постепенно качва сумите. Не взима големи кредити, но го прави все по-често.

"Я си заложа телефона, я постоянно взимам назаем пари от приятели - 100, 200, 300 лв. Лъжех, мажех, какво ли не правех. Бях страшно оплетен", повдига завесата Иван, чието съзнание е обладано от алчността за бързи печалби и охолен живот.

В един момент сестрата на Тодоров го хваща и разкрива истината пред родителите им. Става ясно и за какво действително се е налагал изтегленият заем от нейния приятел.

"Издаде ме, защото ми е мислела доброто. Тогава го почувствах като предателство, но беше нормално да го направи. След това с мой приятел залагахме заедно и в един момент пушихме трева. Тя пак ме хвана и водихме сериозни разговори с родителите ми какво се случва и накъде води този път, по който съм поел", споделя той.

Малко по-късно 19-годишният вече мъж отива да работи в САЩ за 4 месеца.

"Преди да замина майка ми беше купила златна гривна и я заложих в заложна къща. Изгубих я, защото изпуснах срока. Мислех, че имам още една седмица да се разплатя. Излязох със сълзи на очи и се заклех, че повече няма да вляза в казино. Спрях, но само за известно време. В САЩ бях на две работни места и през този период нямах време да залагам. Но след като напуснах едната вече имах. Трябваше да съм навършил 21 години, за да влизам в казино. Затова го правех с фалшива лична карта. Изкарвах доста пари, работех овъртайм и нямаше проблеми да залагам изкараното", разказва Иван.

В една от късметлийските вечери столичанинът печели 1500 долара само за два часа. Но след това за три поредни вечери губи всичките. Плюс още близо 1000 долара.

"Това много ме удари. По-късно се върнах в България. Започнах да работя в семейния бизнес. Баща ми имаше и тогава, и сега фирма за промишлено строителство. Изкарвах си мои пари и не бях толкова активен в казината. Но не спирах онлайн да залагам на футболни мачове - постоянно има двубои в много първенства. Знаех, че това е пристрастяване", признава Тодоров.

И допълва:"Прекъснах обучението си в Университета по архитектура, строителство и геодезия, защото ме беше пленил животът в САЩ и исках да отида да живея там. Купих си два скъпи фирмени автомобила, не спирах да обикалям чужбина - с баща ми, с приятели, бях на гребена на вълната. Вече водех луксозен начин на живот, ресторанти, дрехи, обувки, жени. В същото време казината непрекъснато ме удряха, а парите ми заминаваха. Това беше животът ми между 19 и 22 години".

Проводник в света на хазартната зависимост е близък негов приятел.

"Постоянно ми казваше - дай да идем да пробваме една стотарка. Никога не бяха 100, а винаги се получаваше грандиозно. Нарочно оставяхме пари вкъщи, за да не ги харчим, но се връщахме после и ги взимах. Можехме да вземем и от лихвар по всяко време. Просто нямах силата да не отида. Нещо ме дърпаше натам", споделя Иван.

И продължава:"Исках да имам много пари. Не се задоволявах просто със скъпа кола, исках още по-скъпа. Исках да имам мой собствен самолет, а не просто да пътувам с чартър. Това ни се набива от рекламите - живей един живот. И алчността живееше в мен. Ламтях да имам не просто пари, а много пари".

Желанието за промяна започва да назрява, когато мъжът става на 22.

"Осъзнах, че материално имам всичко, печелех все повече пари и имах желание за разрастване на бизнеса. Вдигайки стандарта си на живот осъзнах, че съм много празен вътрешно. Че нямам смисъл в живота, че каквото и да постигна аз ще умра като всички. Имах още пристрастявания - пушех, пиех, започнах с дискотеките и красивите момичета. Това бе моментно щастие, но същевременно не откривах смисъла. Задавах си въпросите къде ще отида и защо живея. Бях много гневен, ругаех, продължавах да крада. Излизах рано сутрин от дискотеката и се питах какъв е смисълът на моя живот. Обърнах се към будизма и книгите за личностно развитие. Не ми помогнаха да имам мир и хармония със себе си. Не успях да ги получа с тях", връща лентата назад Иван.

Тогава се случва нещо неочаквано за младия мъж. Друг негов приятел, който повярвал в Бог, започнал да чете Библията и да му споделя за вярата и вечния живот, който Господ обещава чрез вярата в него.

"В началото много се противях. Тогава карах велосипед и обикаляхме на дълги преходи. След един такъв пробег от 140 км. вечерта релаксирахме в един басейн. Тогава Бог започна да ми отваря ума и сърцето. Започнах да се замислям как да спра да живея в грях. И малко след това започнах да ходя на неделни богослужения", разкрива 30-годишният мъж.

Иван се покайва за греховете си. Моли Бог да влезе в сърцето му и да го очисти от тях. И вече се уповава на библейската истина, че истината ще го освободи.

"Оттогава 8 години не съм влизал в казино, не псувам, Бог ми помогна да живея в чистота и святост. Това ме освободи не само от хазарта, но и от порнографията - която е много по-сериозен бич. Тя удря хората от тийнейджъри и много сериозно им вреди. След това мъжете искат да изневеряват, да са с различни жени, деца остават без родител, разваля семейства. Оттогава съм напълно свободен от всякакви видове пристрастявания - хазарт, порнография, лъжи, кражби. Лъжите за мен бяха всекидневие", споделя Тодоров, който днес се радва на щастливо семейство.

"Бог ми даде мир в сърцето и любов към хората. Подари ми съпруга, три деца и пълна свобода от всякакви пороци и грехове. Днес продължавам да развивам фирмата, давам добро качество, но това не е нещо, което ме блазни. Ето, сега не карам толкова скъпа кола. Даже е евтина. Сега нямам такава потребност", прави паралел между двата си живота с осем години разлика бизнесменът.

Децата му са на 5,4 и 1 годинка. "Водим постоянно разговори за Бог, молим се всяка вечер обикновено преди лягане. Благодарим на Бог за храната. Четем детската Библия и книжки за Новия Завет и живота на Иисус Христос. Той ми даде нова природа и сила да не върша грях, да намразя злото", казва още Иван, който открива истинската промяна след три години търсене във вътрешния си ад на страдания.

Днес, 16 години след като краде пари от родителите си и се превръща в изпечен измамник заради хазартната си пристрастеност, Тодоров вярва, че Бог дава изобилен живот на радост и смисъл в битието.

"Разбираш, че си временен и животът ти много скоро може да приключи. Бог обещава, че всеки, който вярва в него има вече живот в Рая - в неговото царство, където повече няма да има грях, плач, болка и жалеене.

Сега Иван насочва хора с неговата съдба не към себе си, а именно към вярата и Бог. Стремлението, обаче, трябва да е искрено и силно.

"Само Бог може да промени хората. Това става когато човек отвори сърцето си към него. Ако не го търси няма да го намери. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Човек може да се освободи от едно, но утре да падне в друг плен", посочва многодетният баща.

И добавя за финал: "Преди влизах в храма като крадец и излизах като крадец. Влизах като лъжец и излизах като лъжец. Не съм бил толкова вярващ, не съм чел Библията. Бог не иска обреди и религиозни дейности, а да отворим сърцата си, да имаме жива вяра в него, да разберем какво иска той от нас, да го заобичаме, каквато е първата Божа заповед. И той ще ни възнагради".

Последвайте „Заложи на мен" в(ъв):

Проектът „Заложи на мен" 2026 се изпълнява от Фондация „Евроскок" с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност (2026 - 2030) към Министерство на младежта и спорта. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера.