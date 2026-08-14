Чалга клип, заснет на "Конниците" в Търново, нажежи социалните мрежи

Даниел Панов: Паметникът на Асеневци не е място за кючеци!

Чалга клип, заснет под Паметника на Асеневци, предизвика вълна от възмущение сред жителите на Велико Търново. На видеото, което се разпространява в социалните мрежи, се вижда как ромски оркестър свири край величествения монумент на царете, популярен като "Конниците", а оскъдно облечена кючекчийка танцува около тях ориенталски танци. В клипа има и дете.

Само за няколко дни видеото събра хиляди гледания и още толкова коментари. Повечето от тях са негативни.

"Паметникът на Асеневци не е място за кючеци. Още повече, когато са снимани с вероятна търговска цел", категоричен е в гневен пост във фейсбук кметът Даниел Панов.

"Една от ярките емблеми на Велико Търново и на България по света е обект на видимо укорими от морална и обществена гледна точка прояви. Това не може да остане без санкция", продължава Панов.

Той подчертава, че Паметникът на Асеневци и Боруна са част от Историческо селище Велико Търново – ансамблов паметник на културата от национално значение.

"Официално сезирах Министерството на културата за това посегателство, покриващо съставите на няколко нарушения на Закона за културното наследство. Авторите на видеото подлежат на административно-наказателна отговорност – за уронване на престиж и посегателство върху културна ценност, а глобата може да достигне 50 000 лева (над 25 000 евро)", оповести Панов.

Кметът е сезирал Областната дирекция на МВР във Велико Търново, тъй като случаят представлява нарушение на обществения ред и се явява дребно хулиганство по смисъла на Указа за борба с дребното хулиганство.

"Настоявам, след установяване на извършителите, да бъде задействана процедурата пред Районен съд – Велико Търново, за налагане на предвидените в закона санкции", завършва позицията.

През май 2023 година двама мъже с криминално минало заснеха и публикуваха в TikTok видеоклип, на който танцуват ориенталски танци на фона на чалга музика върху емблематичния паметник "Майка България" в центъра на Велико Търново. Случаят предизвика вълна от обществено възмущение и доведе до бърз арест на извършителите от полицията.