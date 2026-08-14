Мъж намушка 57-годишен в Монтанско, полицията го издирва

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Неизвестен нападна с нож 57-годишен мъж в монтанското село Черкаски, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал снощи около 21.30 часа. По неясни засега причини нападателят се нахвърлил върху мъжа и го намушкал в лицето, след което избягал от мястото.

След подаден сигнал към Черкаски били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалият е транспортиран в болница в Монтана, където е хоспитализиран. Няма опасност за живота му. При медицинския преглед е установена проникваща порезна рана в областта на дясната скула.

На местопроизшествието е извършен оглед. Полицията е иззела веществени доказателства, разпитала е свидетели и е приобщила видеозаписи от охранителни камери, които могат да помогнат за установяване на извършителя.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължава в районното управление във Вършец.