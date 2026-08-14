Стоянов: Новите способности на армията започват с хората и доброто военно образование

„Започвате службата си в момент, когато българските Военновъздушни сили преминават през значима трансформация. Въвеждането на самолетите F-16 Block 70 ни показа нещо много важно - че хората са тези, които превръщат инвестициите в реални способности". Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов на тържествената церемония в Плевен по връчването на дипломите и първите офицерски пагони на 75-ти Випуск „Априлски - 2026" на Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Г. Бенковски" – Долна Митрополия.

Към завършващите министър Стоянов се обърна с думите: „Сред вас са бъдещите командири, които ще ръководят и развиват отбранителните способности на страната и ще бъдат част от колективната отбрана на НАТО. Не спирайте да се учите. Технологиите ще се променят, но професионализмът, характерът и способността да поемате отговорност винаги ще останат най-важните качества на военнослужещия", съобщиха от министерство на отбраната.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов припомни, че преди 35 години неговият професионален път е започнал от същото място – Висшето военновъздушно училище. „Зная какво означава да стоиш на това място в началото на професионалния си път. Преди 35 години получих своята диплома тук и именно тя определи пътя, по който вървя и до днес. Носете пагона с чест. Бъдете смели и верни на клетвата, която сте положили", обърна се той към випускниците. Министър Стоянов благодари на техните преподаватели и командири за отдадеността в работата им: „В условията на ускорена модернизация именно военното образование е ключът към това новите способности на армията да бъдат реално усвоени и използвани".

Приветствие към випускниците отправиха също министър-председателят Румен Радев и началникът на ВВВУ бригаден генерал Юлиян Радойски. Отличникът на випуска лейтенант Сияна Янкова получи дипломата, офицерските пагони и награда от премиера Румен Радев.

Випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски" и Професионалния сержантски колеж са 116. Първо офицерско звание получиха 52 курсанти, обучавани в шест военни специализации. Първенец на випуска е лейтенант Сияна Янкова от специализация „Летец – пилот". Отличниците по специализации са: лейтенант Виктор Павлов – за специализация „Летец – пилот", лейтенант Николай Гюров – „Ръководител на въздушното движение (щурман УВД)", лейтенант Игор Йотов – „Авиационни електроприборни и автоматични системи", лейтенант Антонио Калоянов – „Логистика на ВВС". Професионалният сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски" изпрати 64 кадети от формированията на ВВС, обучавани в задочна форма за придобиване на професионална квалификация „сержант". Първенец и отличник сред тях е кадет Теофил Вергов.

Министър-председателят Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в откриването и освещаването на барелефи на бележитите авиационни дейци проф. Цветан Лазаров и Асен Йорданов в Изнесения комплекс за авиационно образование - Плевен.