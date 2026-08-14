Шишков: Трудно ще завършим магистрала "Хемус" до края на мандата

Цялата автомагистрала трудно може да бъде завършена в рамките на настоящия управленски мандат. Основният проблем са лотове 7 и 8, за които липсват готови проекти. Това заяви регионалният министър Иван Шишков. Той добави, че до края на август трябва да бъде готов правният анализ за договорите за автомагистрала „Хемус", след което правителството ще вземе решение как да продължи строителството. По думите му кабинетът е наследил стари договори, липса на проекти и редица нерешени инфраструктурни проблеми.

Шишков сравни управленската програма на настоящото правителство с работен проект, а програмите на предишни кабинети - с предварителни проучвания.

По думите му заложените срокове и мерки са резултат от подробен анализ на състоянието на държавата. Министърът подчерта, че голяма част от реформите трябва да бъдат извършени в кратки срокове, но според него те са реалистични. Шишков беше категоричен, че в сегашния си вид автомагистрала „Хемус" е наследен тежък проблем. Той я нарече „пътят на грабежа".

По думите му в момента се прави правен анализ на договорите, за да стане ясно дали държавата може да ги прекрати или трябва да продължи да работи по тях. „Това ще се случи до края на месеца. В края на август очаквайте категоричен правен анализ, управленско решение и реално продължаване на строителството на магистрала „Хемус", каза Шишков пред NOVA.

Той посочи, че кабинетът умишлено е забавил действията с няколко месеца, за да не подписва нови договори, които могат да бъдат неизгодни за държавата. „Досега фирмите предлагаха, държавата се съгласяваше, парите изчезваха, а инфраструктурата я няма. Сега нещата ще стават по друг начин", заяви министърът.

По думите му останалите участъци могат да бъдат завършени, а за тези два лота първо трябва да бъдат изготвени нови проекти. „Мога да се ангажирам на 100%, че всичко без лотове 7 и 8 ще бъде направено. За 7 и 8 трябва по най-бързия начин да се изработят проекти, защото сегашните не отговарят на нормите", каза Шишков.

Той изрази надежда, че в рамките на четири години и двата проблемни участъка поне ще бъдат в активна фаза на строителство. Регионалният министър коментира и бъдещия обходен път на Плевен. По думите му той е част от общата концепция за развитие на пътната инфраструктура, но първо трябва да бъде изготвен качествен проект.

Предстои да бъде анализиран очакваният трафик, включително ефектът от бъдещото завършване на „Хемус" и връзката между Плевен и Ловеч. Той отправи критика към начина, по който според него са реализирани инфраструктурните проекти в предишни управления.

„Досега политиката беше обратната - строеше се без достатъчно проектиране. Ние правим това, което правят всички нормални държави - мислим, планираме, проектираме и след това изграждаме. Така е по-евтино и по-смислено", заяви Шишков.

Министърът съобщи и за подготвянето на нов довеждащ водопровод към Плевен. Сегашното съоръжение е на около 50 години и според него вече е в много лошо състояние. „Работим от около месец и половина по задание за изграждането на изцяло нов водопровод", каза той.

Новото съоръжение ще бъде изградено по различно трасе, тъй като сегашният водопровод преминава през частни имоти и дори през застроени терени.

По думите му до около два месеца трябва да бъде възложено проектирането. „Ще направим ново трасе и всичко ще бъде разработено като нормален проект. Проектът трябва да покаже как точно да бъде изградено съоръжението и в какви реални срокове", каза Шишков.

Той уточни, че новият водопровод е дългосрочна мярка и паралелно се предприемат действия, които да намалят риска от проблеми с водоснабдяването още през следващата година. „Не можем да мислим само краткосрочно. Трябва едновременно да решаваме непосредствените проблеми и да изграждаме устойчиви решения за години напред", заяви регионалният министър.

Според него основният проблем пред държавата е не само липсата на инфраструктура, но и състоянието на вече изградените съоръжения.