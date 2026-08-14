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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23388955 www.24chasa.bg

Разследват стоматологичен кабинет в Тетевенско за фиктивни прегледи за над 330 000 лева

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В стоматологичния кабинет са открити и иззети медицински документи за около 3600 пациенти. СНИМКА: ОДМВР - ЛОВЕЧ

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при Областната дирекция на МВР в Ловеч са разкрили схема за неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщиха от полицията.

Разследването е започнало след получена информация за дружество, на което е регистриран кабинет за индивидуална практика за първична дентална помощ. През 2025 г. то е получило от НЗОК над 330 000 лева за отчетени стоматологични дейности.

По първоначални данни са били декларирани прегледи и лечение на пациенти, които в действителност не са посещавали кабинета.

На 13 август служителите на МВР са предприели оперативно-издирвателни действия и са извършили претърсвания в помещение в Тетевенско, използвано като стоматологичен кабинет.

Открити и иззети са медицински документи за около 3600 пациенти. За голяма част от тях има данни, че не са посещавали практиката, въпреки че на тяхно име са били отчетени дейности, впоследствие заплатени от НЗОК.

Иззети са и списъци с лични данни на български граждани и номера на здравноосигурителни книжки, свързани с отчетените фиктивни прегледи и лечения.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под ръководството на Районната прокуратура в Ловеч, уточнява БТА.

В стоматологичния кабинет са открити и иззети медицински документи за около 3600 пациенти. СНИМКА: ОДМВР - ЛОВЕЧ

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