Вижте седмичния отчет на община Русе

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

10 - 14 август 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- стартираха строителни дейности по благоустройство на пространството пред бл. „Верила" в кв. „Родина" 1, предстои премахване на стари и полагане на нови ограничителни бордюри, изграждане на места за паркиране с различна настилка, нова пешеходна алея, обособяване на зелена площ и основен ремонт на тротоарни площи около жилищния блок;

- продължават строителните дейности по основен ремонт на тротоара по ул. „Неофит Бозвели" - в участъка между кръстовищата с ул. „Цар Шишман" и ул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков" /срещу покрития басейн на ПГРКК/. Завършени бяха необходимите подготвителни работи преди полагане на нова настилка;

- продължава ремонтът на тротоара на кръстовището на бул. „Цар Освободител" с ул. „Шипка" - срещу главния вход на Централен общински пазар, положена бе и нова паважна настилка;

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по общински път гр. Русе – с. Николово, обходен път, отвеждащ до Регионалното депо за отпадъци и Индустриален парк - Русе, ул. „Шипка" и по уличната мрежа на кв. „Долапите";

- извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличната мрежа на с. Басарбово;

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5 /вкл. и ремонт на захранваща мрежа/, бул. „Ген. Скобелев", бул. „Липник", бул. „Мидия - Енос", ул. „Боянци", ул. „Княз Ал. Дондуков - Корсаков", ул. „Ниш", ул. „Прага" /вкл. и монтиране на нов стълб за осветление/, ул. „Рига", ул. „Студентска", както и по уличната мрежа в кв. „Средна кула";

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в СК „Ялта" и в околоблоковото пространство на бл. „Мара Манева" в кв. „Възраждане – Юг";

- подменени бяха 8 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха 6 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Цар Освободител" с ул. „Панайот Хитов" и ул. „Тулча" с ул. „Цветница";

- положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „България", бул. „Потсдам", ул. „Стефан Стамболов", за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по пл. „Света Троица", ул. „Атанас Буров", ул. „Константин Иречек", ул. „Олимпи Панов", ул. „Пиротска", ул. „Тодор Александров", ул. „Хан Аспарух", ул. Хан Крум", ул. „Христо Г. Данов", ул. „Църковна независимост", ул. „Яна войвода" /срещу бл. „Райна княгиня", както и за обозначаване на допълнителни таксиметрови стоянки по бул. „Гоце Делчев", бул. „Цар Освободител" /срещу Автогара – Юг и Централна жп гара/, ул. „Никола Петков", ул. „Гео Милев", ул. „Тинтява";

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени – 2, и бе извършена кастрация на 20 кучета. Извършена бе ваксинация на 16 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 2 кучета. Върнати по места бяха 10 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- със 100% верифицирани разходи завърши отчитането на проекта „Русе Арт Фест", финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост процедура № BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини". С него в Русе бяха реализирани 6 събития от общинския културен календар с вход свободен за русенци и гостите на града. С огромен успех бе реализирана и 3-месечна програма с разнообразни творчески ателиета за деца и възрастни в Художествена галерия – Русе. В резултат на проекта бяха развити и надградени познати културни формати, бяха създадени и нови такива, а възстановените 2/3 от изразходените средства ще могат да бъдат вложени отново в културни дейности;

- обработени бяха отчети за изпълнението на проектите по Програма „Култура" 2026;

- обобщена бе информация за предстоящите културни събития през септември;

- продължава административната подготовка за събитията от Есенния салон на изкуствата и Коледно-новогодишния фестивал на Община Русе;

- продължава подготовката на съдържание за социалните мрежи и планиране на бюджета за 66. МФ „Мартенски музикални дни";

- проведени бяха работни срещи, във връзка с откриването на бюст-паметника на Александър I Батенберг;

- проведена бе работна среща с представители на Младежкия парламент, на която бяха обсъдени и планирани предстоящите дейности и инициативи за новата 2026/2027 учебна година;

- изготвен бе доклад, във връзка с кандидатстването по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование";

- обобщена бе информация относно разпределението на децата в първа възрастова група в детските градини.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- извършени бяха проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги";

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

- експерти на Община Русе взеха участие в Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие;

- консултирани бяха 12 човека, извършени бяха 7 домашни посещения и бяха подадени 7 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- консултирани бяха 26 лица по въпроси, касаещи издаването на служебни бележки и удостоверения;

- приети бяха 15 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 15 заявления за кандидати за лични асистенти;

- извършени бяха 54 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- оказано бе съдействие за провеждането на кампания на представители на РЗИ – Русе за популяризиране на електронното здравно досие и мобилното приложение eЗдраве;

- консултирани бяха 8 лица и бяха приети 7 заявления по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- създадена бе организация за осигуряване на медицинско обслужване в училищата в дните на провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК), сесия август-септември на учебната 2025/2026 г.;

- екипът за ранно детско развитие към Община Русе посети по график Детски ясли 5, 6, 9 и 12, където бяха обсъдени затруднения, свързани с развитието и поведението на децата, а на екипите бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители. Проведени бяха дейности, насочени към стимулиране на говора, двигателни игри на открито и игри за затвърждаване на сетивата. Дискутирани бяха конкретни наблюдавани казуси, свързани с развитието на децата и готовността им за посещаване на детска градина;

- стартираха дейностите по програма „Лятна академия 2026", организирана от Превантивно-информационния център. Обобщени бяха резултатите от анкетно проучване на родители, във връзка с трудностите, които изпитват при израстването на децата им;

- здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Средна кула", „Селеметя" и „Тракция", където консултираха 56 жени за възможността от извършване на безплатни медицински прегледи в КОЦ – Русе и 8 мъже за извършване на скрининг-тестове за диагностика на сънна апнея в СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков". Консултирани бяха 5 лица за задължителните имунизации. Оказано бе съдействие на 4 лица за извършване на медицински прегледи;

- изготвени бяха 32 карти за хора с трайни увреждания;

- на 10 август бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Киев", ул. „Гургулят" и ул. „Болярска";

- на 11 август бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Георги Сава Раковски";

- на 13 август бе въведена временна организация за безопасност на движението на бул. „Тутракан", ул. „Боримечка", ул. „Мостова" и ул. „Майор А. Узунов";

- продължава косенето на трева по график между парцелите и празните пространства в двата общински гробищни парка.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- приключиха основните ремонти на ул. „Коледница" и ул. „Св. Наум";

- приключи изпълнението на текущия ремонт в помещения на третия етаж в сградата на Дома за медико-социални грижи за деца. Положени бяха нови настилки от гранитогрес и пластмасови первази, боядисани бяха таваните и стените, подменени бяха част от старите дървени врати и прозорци, изградени бяха нови прегради в санитарните помещения, монтирани бяха нови брави и осветителни тела, извършено бе частично обновяване на ВиК инсталацията и бяха поставени нови смесителни батерии, санитарно оборудване и други елементи. Предстоят ремонтни дейности по вътрешното стълбище и фасади на тяло – изток;

- продължават дейностите по ремонт, реконструкция и реставрация на фасади и покрив на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3 - приключиха реставрационните работи по фасадни елементи, положен бе фасаген по западната фасада, продължават ремонтните работи по южния скат на покрива и ремонтирането на дървената дограма;

- извършени бяха дейности по поддържката на фонтаните в града за подмяна на дефектни елементи;

- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

- продължават ремонтните дейности по изграждането на два нови корпуса за социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" на ул. „Тракция" 25;

- продължава изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина";

- продължава изграждането на два нови корпуса в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- извършени бяха 17 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- на 13 август в сградата на Община Русе бе проведена фокус група за обществено обсъждане на тема „Качество на екосистемните услуги", като в срещата се включиха представители на институции, и всички заинтересовани граждани. По време на събитието бяха представени резултатите от извършените по проекта проучвания на екосистемните услуги в градска среда. Общественото обсъждане бе организирано в рамките на Дейност 2 „Изготвяне на доклад за състоянието на градските екосистемни услуги и биоразнообразието в Русе. Обединяване на изготвения доклад с аналогичния такъв, изготвен от румънския партньор по проекта, в обобщен доклад за състоянието на градските екосистемни услуги и биоразнообразието в Русе и Гюргево". Дейността е част от проект ROBG00178 ReNature – „Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито", изпълняван по Програма „Interreg VI-A Румъния – България 2021 – 2027", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие;

- Община Русе подписа с Българската банка за развитие споразумения за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост относно подобряване енергийните характеристики чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки на жилищни сгради в Русе - бл. „Тиса" (1 304 307,07 евро) и бл. „Лисец" (1 285 031,53 евро), бл. „Найден Киров" (368 690,67 евро), бл. „Космос" (145 684, 41 евро), бл. „Марек" (97 585.66 евро), многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Д-р Мустаков" 5 (138 703.59 евро) и бл. „Изгрев" (105 200,66 евро). Осигуреното финансиране е в рамките на процедури за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд". Чрез изпълнение на предвидените енергоспестяващи мерки, ще се подобрят условията и качеството на живот на населението и по-конкретно домакинствата в жилищните сгради. Ще се промени цялостният облик и външен вид на фасадите, което от своя страна ще допринесе за подобряване привлекателността на съответния квартал в Русе;

- проведена бе работна среща между представители на Европа Директно Русе и Европа Директно Телеорман (Румъния). На нея бяха обсъдени възможности за бъдещо партньорство и реализиране на съвместни събития.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- продължава подготовката на трасето за предстоящия финален кръг от Световния шампионат по водомоторен спорт в „кралския клас" F500 и на Европейския шампионат за юноши в клас GT15. Проведени бяха срещи, във връзка с организирането на събитието. Състезанията ще се проведат от 21 до 23 август на русенския кей;

- продължава подготовката на терена, бяха проведени и срещи, във връзка с посрещането на участниците в 69-ото издание на ТИД - Международната туристическа дунавска регата;

- взето бе участие в откриване на Европейското първенство по корабомоделен спорт в клас „М" - групови гонки за радиоуправляеми скоростни модели;

- проведени бяха срещи с представители на спортни клубове, по време на които бяха обсъдени текущи въпроси;

- извършени бяха проверки на спортни обекти;

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на футболна среща;

- отстранена бе авария в Спортен комплекс „Ялта";

- извършена бе подготовка на Общинската гребна база в Лесопарк „Липник" за провеждането на Държавното първенство по акватлон, което ще се състои на 22 август;

- по случай Международния ден на младежта /12 август/ Младежкият парламент проведе еко поход в Лесопарк „Липник";

- Младежкият парламент стартира ежеседмични посещения в Приюта за безстопанствени животни, по време на които ще се разхождат кучета и ще се помага в грижите за животните, подкрепяйки дейността на Сдружение „Безгласни сърца";

- представители на Международния младежки център взеха участие в работна среща, организирана по искане на Националния младежки форум с Министерството на младежта и спорта, като в срещата участва и заместник-министърът Юлия Тодорова;

- проведено бе обучение на тема „Дигитално застъпничество – как една идея може да достигне до повече хора?".