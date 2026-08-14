Две антидрон системи се очакват в събота, за още две тече процедура по придобиване

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Две антидрон системи се очаква да пристигнат в България в събота, съобщи пред журналисти в Плевен министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му ще бъде необходимо технологично време за обучение на състава, който ще работи с тях.

Министерството на отбраната е в процес на придобиване на още две такива системи. Стоянов очаква те да бъдат получени в края на следващата седмица и увери, че ведомството полага всички възможни усилия за осигуряването на подобна техника.

Министърът заяви, че никога не може да има стопроцентово спокойствие за националната сигурност. По думите му съществуват рискове, но към момента няма пряка заплаха за България.

Стоянов коментира и дрона от Украйна, който на 8 август навлезе в българското въздушно пространство и се взриви на 100 метра навътре от границата. България все още не е получила официален отговор от украинската страна, който да предостави обективни данни за случая.

Досегашният отговор от украински говорител е, че към българска територия не са били изпращани целенасочено дронове. България никога не е твърдяла обратното, подчерта министърът.

Според него е възможно дронът да не е бил насочен умишлено към страната ни. Сред възможните причини са въздействие върху GPS системата или отказ на системата за управление.

Стоянов продължава да очаква експертизата на МВР. Случаят вече е под юрисдикцията на Военната прокуратура, откъдето може да бъде предоставена по-пълна информация.

Министърът коментира и трите сигнала, по които са реагирали Военноморските сили. При два от случаите са открити разузнавателни дронове без бойна част, а при третия – двигател от ракета.

Единият разузнавателен дрон е намерен край Приморско. Според Стоянов течението вероятно го е довлякло в български води, а по негова преценка апаратът е бил използван от руските въоръжени сили.

Другият открит дрон също е бил разузнавателен и без бойна част. Намереният при третия случай ракетен двигател е бил унищожен от Военноморските сили.

По повод ситуацията край Белица министърът съобщи, че е обявено бедствено положение и е изпратен екип, който да извърши цялостно почистване на района, пише БТА.