Панагюрски лекари помогнали на Ваня Щерева да стъпи отново на крака

Певицата, писател и актриса Ваня Щерева е получила навременна и професионална медицинска помощ след здравословен проблем, като е била приета за лечение в МБАЛ „Уни Хоспитал" в Панагюрище. Това съобщиха от здравното заведение в средногорския град.

Ваня прекарва две седмици в село Левски заедно с режисьора Диана Добрева, където двете работят по свои творчески проекти. За Ваня това е подготовка за предстоящ моноспектакъл, но на 5 август сутринта плановете се променят рязко, когато силна болка в кръста преминава към крака и за кратко време тя вече не може да се движи.

След повикване на Спешна помощ тя е транспортирана до „Уни Хоспитал", където е приета в Отделението по неврохирургия, ръководено от д-р Дафина Генова. Извършени са необходимите образни изследвания и започва лечение, насочено към овладяване на болката и възстановяване на подвижността.

„Всички бяха много мили – сестри, санитари, физиотерапевти. Специални благодарности към д-р Генова! Успяха да овладеят болките и на третия ден вече успях да стана от леглото и да направя стъпки", споделя Ваня Щерева.

На тръгване тя оставя и кратка, но много лична благодарност към д-р Дафина Генова, старшата медицинска сестра Милова, санитарката Наталия и целия екип:

„Грижихте се чудесно за мен! Бъдете здрави!"

В разказа си Ваня обръща внимание не само на медицинската помощ и отношението на екипа, но и на условията в болничната стая, които описва като много добри – светло, чисто и с успокояваща гледка към зеленина и небе. Днес лечението ѝ продължава в домашна обстановка в София, а самата тя споделя, че вече усеща подобрение.

Тази история има стойност и отвъд познатото име. Когато човек, когото много хора познават и обичат, публично каже „тук се погрижиха добре за мен", това носи доверие и дава по-голяма видимост на труда на медицинските екипи, който често остава извън светлината на прожекторите. Същевременно напомня, че качествената медицинска грижа не е въпрос на география, а на подготвен екип, навременни решения, съвременна диагностика и отношение към пациента.

При изписването Ваня е посрещната от своята приятелка, актрисата Катерина Евро, която също оставя свое послание в книгата за похвали: „Много щастие и здраве за целия персонал на болницата!"

Нейните думи естествено допълват благодарността и превръщат финала на тази история в още едно признание към хората, които стоят зад ежедневната грижа за пациентите.