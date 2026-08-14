Несебър събира млади таланти във футбола

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От 18 до 21 август в Несебър предстои 8-омо издание на Международния детски футболен турнир „Мистрал Къп". Спортният форум събира на терена най-добрите млади таланти от детско-юношески школи в и извън България. Целта на турнира е даде възможност на децата да се развиват, да трупат ценен опит и да създават приятелства и спомени, обединени от любовта към футбола.

Тази година около 500 деца ще вземат участие в спортната надпревара, която ще се състои на стадиона в морския град.

„Мистрал Къп" се провежда с подкрепата на Община Несебър, кмета Николай Димитров и собственика на „Мистрал Холидейс" Кирил Трифонов.

С това партньорство Община Несебър за пореден път доказва, че подкрепата и развитието на детския спорт са сред основните й приоритети.