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Кола блъсна 75-годишна в Асеновград, тя загина на място

24 часа Пловдив онлайн

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Инцидентът е станал на кръстовището на улиците "Мургавец" и "Дружба"

75-годишна пешеходка загина, след като кола я блъсна на заден ход. Сигналът е подаден около 12.05 ч. районното управление от спешен център в града. По предварителни данни на кръстовище между ул. "Мургавец" и ул. "Дружба" лек автомобил, движещ се назад, удря пешеходката. Със собствен превоз тя е била откарана в спешен център в града, където медиците констатирани смъртта. Алкохолната проба на на 58-годишния шофьор е отрицателна. Причините и обстоятелства се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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