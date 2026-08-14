Кола блъсна 75-годишна в Асеновград, тя загина на място

Инцидентът е станал на кръстовището на улиците "Мургавец" и "Дружба"

75-годишна пешеходка загина, след като кола я блъсна на заден ход. Сигналът е подаден около 12.05 ч. районното управление от спешен център в града. По предварителни данни на кръстовище между ул. "Мургавец" и ул. "Дружба" лек автомобил, движещ се назад, удря пешеходката. Със собствен превоз тя е била откарана в спешен център в града, където медиците констатирани смъртта. Алкохолната проба на на 58-годишния шофьор е отрицателна. Причините и обстоятелства се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство.