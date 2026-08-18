Как инж. Елия Стоянова намира своето място в дигиталното бъдеще на минната индустрия

Елия Стоянова е на 26 години и живее в София. Работи като геодезист в отдел „Географски информационни системи" на „Елаците-Мед" АД. Завършила е специалност „Геодезия" в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), а в момента е докторант там в катедра „Фотограметрия и картография". Още в началото на професионалния си път Елия успява да съчетава успешно работата в реална производствена среда в „Елаците-Мед" с научната дейност. Носител е на отличия като „Най-добър доклад на млад учен" на Международна ГИС конференция, „Докторант на годината" на УАСГ и трето място в националния конкурс „Докторант на годината". Представяла е свои разработки на редица научни и професионални форуми в България и чужбина. През 2025 г. участва в Световния минен конгрес в Перу, където представя изследвания, свързани с рекултивацията и ГИС приложенията в екологичния мониторинг.

Преди няколко години Елия Стоянова едва ли е предполагала, че един ден ще бъде сред младите лица на българската минна индустрия. Причината е проста: първата ѝ среща с „Елаците-Мед” идва напълно случайно. „През 2022 г. попаднах в социалните мрежи на публикация за лятната стажантска програма на „Елаците-Мед”. Идеята ми се стори интересна и различна“, спомня си тя.

Тогава е студентка по геодезия, а представите ѝ за минната индустрия са предимно академични. Но този стаж поставя началото на професионален път, който ще я отведе от университетските аудитории до международни научни форуми и до една от най-модерните области в минното дело. Стажът ѝ дава първата възможност да види как изглежда реалната работа в голямо производствено предприятие. Именно там започва да разбира колко тясно са свързани съвременните технологии, пространствените данни и производствените процеси.

Днес Елия е част от отдел „Географски информационни системи“ на Обогатителния комплекс в с. Мирково и ежедневно работи с технологии, които все по-силно променят облика на съвременното минно производство.

Минното дело в XXI век

За много хора минната индустрия все още се свързва основно с тежка техника и работа на терен. Реалността обаче е много по-различна. През последните години дигитализацията навлиза все по-сериозно във всички етапи на производствения процес, а специалисти като Елия са част от тази трансформация. „Географските информационни системи са инструмент, който позволява събирането, обработването и визуализирането на пространствена информация и нейното използване при вземането на решения“, обяснява Елия. Като геодезист в отдел „Географски информационни системи“ тя работи с огромни масиви от пространствени данни, които помагат на специалистите да планират, анализират и управляват различни процеси по-бързо и по-ефективно.

„Съвременното минно дело все повече разчита на дигитализацията и внедряването на нови технологии“, казва тя. Именно това е една от причините професията да привлича все повече млади хора с интерес към иновациите, данните и новите технологични решения.

Наука и практика

Освен специалист в „Елаците-Мед”, Елия е и докторант. Това означава ежедневие, в което еднакво място намират и производствените задачи, и научните изследвания.

„Ако кажа, че е лесно, ще е лъжа“, признава тя с усмивка. Според нея и двете поприща изискват време, постоянство и много дисциплина. Най-голямото предизвикателство е намирането на баланс.

Въпреки предизвикателствата Елия смята, че именно практиката и науката се допълват най-добре. Работата ѝ помага да открива реални проблеми и теми за изследване, а научната дейност дава възможност тези знания да бъдат надграждани. Една от причините това да се случва успешно е подкрепата, която получава от компанията чрез участие в конференции, обучения и специализирани форуми. „Радвам се, че имам възможността да съчетавам професионалното си развитие с научната дейност“, споделя Елия.

Пътят до Световния минен конгрес

През последните години името на Елия все по-често присъства сред отличените млади учени и специалисти. За нея признанията не са самоцел, а естествен резултат от вложените усилия и стимул да продължава напред.

Зад тези успехи стоят и многобройните участия в професионални форуми, конференции и обучения. „Срещите със специалисти от България и чужбина са ценни, защото позволяват да се види какви подходи и решения се използват в други организации и държави“, смята тя.

Сред най-запомнящите се моменти в професионалния й път досега е участието в Световния минен конгрес в Перу. Там тя има възможност не само да представи свои научни разработки, но и да се срещне със специалисти от цял свят. Пред хиляди представители на индустрията от цял свят Елия представя свои научни разработки.

„Най-силно ме впечатли мащабът на събитието и възможността да се срещна със специалисти от различни държави и компании“, разказва тя. Особено ценна е и срещата с една от най-големите минни компании в света - CerroVerde. „Интересно беше да видя как дигиталните решения и автоматизацията са интегрирани в различни етапи от производствения процес“, обяснява Елия. Според нея подобни международни контакти дават не само нови знания, но и увереност, че българските специалисти имат своето достойно място в световната минна общност.

Доверието в компанията

Когато говори за развитието на младите специалисти, Елия често използва думата „доверие“. Според нея най-ценната подкрепа е възможността да получава реални отговорности, да участва в значими проекти и да представя работата си пред професионалната общност. „Подкрепата се изразява най-вече в доверието и възможностите, които ми се предоставят“, казва тя.

Особено впечатление ѝ прави отношението към младите хора в „Елаците-Мед” и Група ГЕОТЕХМИН - на младите специалисти се дава възможност да се развиват и да участват в реални проекти. Като пример посочва участието на младия екип на компанията в Световния минен конгрес - „Без подкрепата на проф. дтн инж. Цоло Вутов това участие нямаше да бъде възможно“.

Най-голямото удовлетворение

Въпреки отличията, конференциите и международния опит, Елия определя успеха по много прост начин: „Не всеки има възможност да работи точно в сферата, която е избрал за свое образование“. За нея най-важно е да вижда как знанията от университета намират реално приложение в работата. „Най-голямото удовлетворение е, когато резултатът от работата ми реално се използва от колегите“, разсъждава тя. Именно това усещане за смисъл е и причината да продължава да инвестира едновременно в професионалното и научното си развитие.

След десетилетие

Елия е убедена, че дигитализацията, автоматизацията и изкуственият интелект ще заемат още по-голямо място. „Все повече процеси ще се наблюдават и управляват чрез данни в реално време“, прогнозира тя. Но въпреки технологичния напредък човешкият фактор ще остане ключов: „Не смятам, че технологиите ще заменят човешкия фактор. По-скоро ролята на специалистите ще се променя“.

За младите специалисти, които тепърва избират своя професионален път, казва: „Бих ги посъветвала да се възползват максимално от възможностите за стаж, докато са още студенти“. Защото нейната собствена история доказва, че понякога една случайност може да бъде възможност за работа в една от най-модерните индустрии в България и трамплин за развитие в научната сфера.