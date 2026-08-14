Бойко Борисов е двойно по-богат от Румен Радев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е двойно по-богат от премиера и лидер на "Прогресивна България" Румен Радев. Това е видно от имуществените декларации на властта, публикувани от Сметната палата по-рано днес.

За 2025 г. Бойко Борисов е декларирал 373 810 евро в три левови сметки, както и 392 262 лева в кеш (200 560 евро). Той е декларирал само с лев повече кеш в сравнение с 2024 г. Според декларацията сумите са натрупани от трудови доходи, изплатени болнични и неизползван отпуск. Средствата, които бившият премиер е натрупал от депутатската си заплата, са с малко над 7400 евро в сравнение с миналата година и са общо 91 508,98 евро. Отново се е възползвал от допълнителните средства на депутатите за сътрудници и представителни разходи - взел е 31 617,27 евро. За втори път Борисов е декларирал и възнаграждения по други трудови договори - 71 478,60 евро или 5956,55 евро месечно.

За сравнение Румен Радев е декларирал 286 100 евро в банка и нито цент кеш. Това означава, че Борисов разполага с 288 270 евро повече от Радев, т.е. двойно. Премиерът е спестил над 67 хил. евро за година. Отделно има и 2888,8 евро в инвестиции. Общо за миналата година държавният глава е заработил 288 691 евро, а съпругата му Десислава - 13 163,21 евро. Единствената му декларирана кола е шкодата "Октавия", която ползваше покрай скандалите с отнемането на колите на НСО, които развозваха администрацията на президентството. Той е платил за нея 8180,67 евро.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е сключил осем договора за наем през 2025 г. - за пет къщи, апартамент, ателие и гаражни клетки в София. Общата им площ е 5845 кв. м., а наемът - 226 973 евро. Най-скъпо му струва една от къщите - 79,3 хил. евро, а най-евтино е ателието - близо 7 хил. евро. Още 77,3 хил. евро е дал за наем на 5 луксозни автомобила: BMW, Ауди, Мерцедес, Тойота и Лендроувър. Имотите и колите обаче не са му нови, декларирал ги е и преди.

За 2025 г. Пеевски отново декларира големи суми, но по-малко в сравнение с 2024 г. Преди година той е декларирал 387 764 евро кеш и три банкови сметки в левове, евро и долари с общо 552 347 евро, т.е. общо 940 111 евро. Сега разполага с 455 656 евро кеш (в евро и долари) и 407 986 евро по сметки в същите две валути - общо 863 642 евро. Като дивиденти Пеевски е посочил, че е получил вземания от 8,94 млн. евро, има инвестиции за 42 485 долара. От заплати Пеевски е декларирал 70 284 евро, отделно се е възползвал от допълнителните средства на депутатите за сътрудници и представителни разходи - получил е 31 081 евро.

Шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов, който е и партиен заместник на Румен Радев се е ориентирал към онлайн инвестиции - дал е 100 хил. евро за портфейл с акции в белгийска банка. През 2024 г. си е купил и "Тойота" за малко над 11 хил. евро.

На свое име депутатът има само едно жилище - близо 100 кв. апартамент в София, закупен още през 2006 г. Миналата година той и съпругата му Милена са си купили къща с двор в пернишкото село Рударци за 357 904 евро. Г-жа Витанова обаче си е купила апартамент в Разлог през 2021 г. и е дала 17 895 евро за 40 кв. в Пловдив през 2024 г. Бившият евродепутат не е декларирал налични парични средства, нито банкови сметки над 5000 евро.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев е декларирал 63,7 хил. евро от заплата, както и 10 225 евро, които има в кеш от нея. В банковата си сметка пък има 81 803 евро, за които също е посочил, че са от заплата. Съпругата му Евгения е заявила, че разполага с 9714 евро в наличности и още 25,5 хил. в сметката си. Годишната й заплата пък е била 30,8 хил. евро. Освен това през 2025 г. Мирчев си е купил и лек автомобил "Форд" за 6000 лв. През 2022 г. Мирчев и съпругата му са си купили жилище в София - 135 квадрата за 513 405 лева. Отделно Мирчев има и магазин в столицата, купен за за 24 061 лева през 2014 г., но тази година не ги е описал в декларацията си. Въпреки това е декларирал 1840 евро от отдаване под наем или други предоставяне за ползване на имущество. Той се е възползвал и от близо 25 хил. евро за сътрудници от парламента.

Толкова е декларирал и колегата му Божидар Божанов. И той като Мирчев не е написал никакви имоти в декларацията си. Няма и коли, и земеделски земи. Не е декларирал нищо в кеш, нито банкови сметки. Единствено е вписал 68,9 хил. евро от заплата.

Нов хюндай за 11,6 хил. евро си е купила Весела Атанасова - съпруга на шефа на ДСБ Атанас Атанасов. Депутатът е вписал по 209 599 евро както в кеш графата, така и в тази за банкова сметка. За сравнение през 2024 г. е декларирал 226 315 лева кеш или 115 713 евро. Като депутат е заработил 133 633 евро. Получил е повече в сравнение с други лидери в парламента, тъй като е зам.-председател на парламента. Жена му е заработила 16 673 евро за годината.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пък е декларирал апартамент в София. Имотът е 54 кв. к. и е придобит през 2016 г. Струвал му е близо 30 хил. евро. Заплатата му за годината е 72,7 хил. евро, а в банковата си сметка има 20,8 хил.. Взел е и заем от 37,6 хил.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов притежава апартамент във Варна, като собственик е съпругата му Велина. Купен е през 2019 г. Цената му е 41 230,58 евро. Има по една къща с двор във варненското село Конастинтиново (280 декара) и в шабленското Тюленово (500 декара). В първото разгърната застроена площ е 149 кв. м, а във второто - 231. В банката има 7107,98 евро от заплата. Съпругата му пък разполага с 4300,99 евро от заплата.

В голяма част от декларациите доходите са в лева - засягат възнаграждения, получени преди влизането ни в еврозоната.