Русе е домакин на eвропейско първенство по корабомоделен спорт

До 16 август на езерото в лесопарка „Липник" се провежда eвропейското първенство по корабомоделен спорт за купата на „змс Иван Маринов". Организатори са спортният клуб по корабомоделен спорт „змс Иван Маринов" – Русе с подкрепата на община Русе и Българската федерация по корабомоделен спорт, съобщиха от общината.

Заместник-кметът Борислав Рачев откри събитието днес и връчи на председателя на клуба Красимир Георгиев поздравителен адрес от кмета Пенчо Милков. Рачев поздрави състезателите за подготовката и постоянството, необходими за постиженията в този технически и прецизен спорт, и благодари на клуба за усилията да съхранява и развива традицията на корабомоделизма в Русе. СНИМКА: Община Русе

„Езерото в лесопарка се превърна в естествен дом на този спорт – място, където деца и възрастни могат да развиват своите умения и страст към моделирането. Община Русе полага усилия да поддържа и развива тази база, продължава да инвестира в инфраструктурата около езерото и в подкрепа на клубовете, които тренират тук, защото искаме този спорт да привлича нови поколения последователи", заяви Рачев.

Георгиев подчерта, че корабомоделизмът изисква упоритост, точност и много любов към детайла. Той изтъкна приноса на доброволци и членове на клуба за организацията и пожела на всички успех в надпреварата. СНИМКА: Община Русе

Участниците от България, Украйна и Румъния се състезават с радиоуправляеми корабни модели в клас „М". В отделните стартове се включват юноши и девойки, мъже и жени, разпределени в 11 класа – Mini Eco, Eco Expert, Mini Mono, Mini Hydro, Mono 1, Hydro 1, Mono 2, Hydro 2, Team, FSR-E и Mini FSR-E.

В неделя ще се проведат финалните гонки и ще бъдат определени победителите в отделните класове.