Оставиха в ареста бащата, чийто зверски побой над 5-годишното му дете в Новачене разплака лекарите

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Съдът остави в ареста 24-годишния Г.Г., обвинен, че е нанесъл тежък побой на 5-годишно дете в ботевградското село Новачене, съобщиха от прокуратурата.

В съдебно заседание, проведено на 14 август 2026 г., съдът разгледа искането на Районна прокуратура – Ботевград за вземане на мярка за неотклонение..

До момента по разследването са разпитани свидетели, извършен е оглед на местопроизшествието, както и съдебномедицинска експертиза.

Според събраните доказателства на 11 август 2026 г. в село Новачене, община Ботевград, Г.Г. е нанесъл множество удари по тялото на малолетния Д.Т.

В резултат на побоя детето е получило тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота. Констатирани са травма на главата, увреждания в областта на мозъка, лицева травма, както и счупвания на ребро и челюст.

От прокуратурата уточняват, че деянието е извършено в условията на домашно насилие, тъй като обвиняемият и 5-годишният Д.Т. са живеели в едно домакинство в село Новачене.

Съдът е приел доводите на Районна прокуратура – Ботевград, че от събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение, че Г.Г. е извършил престъплението, за което е привлечен като обвиняем. Според съда деянието е извършено при пряк умисъл и се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години.

Магистратите са счели също, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

С определение на съда спрямо Г.Г. е взета най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – София в законоустановения срок.

Само в рамките на два месеца това е втори инцидент със същото дете, което живее в село Новачене, Ботевградско, като и за предишния побой заподозрян бе бащата. Тогава след преглед се е прибрало у дома по желание на баба му, която го е завела в болница.

Сега при вида на малкия лекарите са се разплакали

Детето бе транспортирано с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София в сряда. По първоначални данни след побоя майката е взела детето и го е докарала в болницата в Монтана, където лекарите веднага се обадили на полицията.