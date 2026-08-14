Хакерът, изтрил румънския имотен регистър, си приписва атака срещу военното ни министерство

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Неизвестно лице, използващо псевдонима ByteToBreach, твърди, че е проникнало в информационни системи на Военно-географската служба (ВГС) към министерството на отбраната на България. Същият хакер парализира румънският имотен пазар в началото на юли. Той атакува имотния регистър на страната.

По думите на хакера е получен неоторизиран достъп до „добро количество данни", като в подкрепа на твърденията си той е публикувал екранни снимки на предполагаемо достъпена информация.

До момента от министерството не са излезли с официална позиция, поради което твърденията на ByteToBreach следва да се считат за непотвърдени.

Публикацията на ByteToBreach е разпространена в един от популярните форуми в тъмната мрежа, където са публикувани и линкове към екранни снимки, съобщава questona. В текста се твърди:

„Едно бързо нахлуване в много малка мрежа на въоръжените сили на България се оказа златна мина. Въпреки сравнително малкия размер на инфраструктурата, беше събрано добро количество данни от сървъри и бази данни, файлове и информации."

Един от публикуваните скрийншотове внушава, че чрез Metasploit е бил осъществен достъп до устройство с IP адрес, свързан с Министерския съвет, и по-конкретно с Военно-географската служба към Министерството на отбраната. Основната дейност на службата е да осигурява на армията геопространствени данни, карти и актуална топографска информация.

На друга екранна снимка се вижда визуализация на база данни, съдържаща чувствителна информация, включително три имена, ЕГН, потребителски имена и пароли в хеширан вид. Авторът на публикацията твърди, че сред данните има информация за висши военни служители.

От медията подчертават, че екранните снимки сами по себе си не доказват, че е осъществен неоторизиран достъп. Подобно твърдение може да бъде потвърдено единствено чрез техническа експертиза.

В началото на август министерството на иновациите съобщи, че в продължение на години хакери са имали неоторизиран достъп до определени административни мрежи.

Според ведомството достъпът е бил засечен при внедряването на новата национална система за киберсигурност, а в момента се води разследване за установяване на пълния мащаб на инцидента.

Министерството не уточни кои административни мрежи са засегнати и какви услуги е възможно да са били компрометирани.

Не е известно дали този случай има връзка с твърденията на ByteToBreach. От публикуваните екранни снимки се вижда, че предполагаемата активност е осъществена на 6 август – ден след изявлението на Министерството на иновациите.

Според компанията KELA Cyber Threat Intelligence, ByteToBreach е активен поне от юни 2025 г. насам. Компанията твърди, че с голяма вероятност е идентифицирала самоличността му – алжирски гражданин на име Закария Манджуб.

През юли румънският имотен пазар беше временно парализиран след кибератака срещу имотния регистър на страната. Тогава ByteToBreach заяви, че е проникнал в системите на институцията и публикува екранни снимки и малка част от предполагаемо откраднатите данни.

По данни на KELA, румънският имотен регистър не е платил искания откуп. Според компанията хакерът е изтрил базата данни, което е блокирало работата на регистъра и е затруднило сключването на сделки с недвижими имоти.

В началото на август 2026 г. ByteToBreach публикува ново сериозно твърдение – че е пробил мрежа на държавната хазна на Унгария, която е под контрола на финансовото министерство. Според унгарската медия Telex засегнатата институция е потвърдила инцидента и разследва случая.

ByteToBreach публикува чувствителни бази данни в различни форуми, в Telegram, както и в собствен уебсайт, достъпен чрез обикновен браузър. Това го отличава от повечето рансъмуер групи, които предпочитат анонимността на даркуеб.

Според KELA основните му методи за получаване на неоторизиран достъп са използването на пароли, които вече са изтекли в интернет, както и експлоатирането на уязвимости в информационната инфраструктура на засегнатите организации.