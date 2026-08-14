Регионалният министър с 11 апартамента и къщи, гаражи, магазин – общо 21 имота

Регионалният министър в правителството на „Прогресивна България" Иван Шишков се очертава като един от най-имотните министри в България. Той е декларирал общо 21 имота, придобивани от него или съпругата му, личи от встъпителните имуществени декларации, които хората по висшите етажи на властта са длъжни да подават и Сметната палата публикува току-що.

Най-старата му придобивка е от 1977 г. Тогава като дарение е получил апартамент от 76 квадрата, който в момента е офис.

Големите покупки на имоти при него започват след 2000 година – почти всяка година оттогава или получава в наследство магазин, апартамент, ниви, дворни места и гаражи, или ги купува. Най-новата му и най-скъпа придобивка са два апартамента – от 76 и от 81 квадрата, в Банско, които той и съпругата му Нели Гулишева-Шишкова купуват тази година съответно срещу 124 410 евро за първия и 104 хиляди евро втория.

Другата му сравнително нова имотна придобивка е купеният миналата година апартамент от 58 квадрата в София, който му е струвал 90 хиляди евро.

Сред многото имоти на регионалния министър има и доста, които са получени като наследство, включително апартаменти в столицата, къщи в Рибарица, в Поморие и в село Брестовица. Но най-големият апартамент на Шишков – от 136 квадрата, намиращ се в столицата, е купил през 2001 г. срещу само 16 500 евро. В пловдивската община Брестовица той притежава и две наследствени ниви от по 3 декара. По-любопитната му имотна придобивка е паркомясто с размер 18 квадрата, което е купил миналата година срещу 10 хиляди евро.

Личният автомобилен парк на семейство Шишкови се състои от три коли - БМВ 120Д, Рейндж Ровър и Алфа Ромео.

Спестяванията на семейството са общо 430 хиляди евро, разделени почти поравно на два влога.

Иван Шишков е декларирал и 100% дялово участие във фирмата „Ен Джи Проект" ЕООД, макар че според Търговския регистър едноличен собственик на капитала и управител на тази фирма е Нели Гулишева-Шишкова. Фирмата се занимава с проучвания и поректиране в сферата на териториалното устройство, градоустройството, жилищните сгради. Това е всъщност фирмата, в която арх. Шишков работеше през последните години в моментите, в които не беше заместник-министър или министър, или районен кмет.