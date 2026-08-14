Иван Демерджиев с 10 имота, 8 ниви, 400 000 евро в брой и 265 хил. в сметка

400 хил. евро в брой и още 265 892 евро по банкова сметка е декларирал вътрешният министър Иван Демерджиев при встъпването си в длъжност. Той има и 10 имота и 8 ниви.

Демерджиев е вписал три апартамента в Пловдив. Първият е с площ 34 кв. м, придобит е през 2007 г. за 5200 евро и е изцяло негова собственост. Година по-късно със съпругата му Анета вземат още 2 жилища в града. Едното е 198 кв. м и е придобито за 20 хил. евро, а другото е с площ 56 кв. м и цена 10 хил. евро.

Същата година сем. Демерджиеви вземат в Пловдив гараж от 17 кв. м за 5000 евро, както и парцел от 56 кв. м срещу придобит същата година за 80 евро.

Министърът притежава и по 1/6 от две къщи с дворове в Симеоновград. Първият имот е с площ 1000 кв. м, а разгънатата застроена площ на къщата е 108 кв. м. Вторият е 1500 кв. м и разгъната застроена площ 20 кв. м. Дяловете и от двете къщи са придобити през 2020 г., като в декларацията е посочена цена от 0 евро - вероятно наследство.

Още три парцела са декларирани в Марково и Брестовица. Имотът в Марково е 3104 кв. м и е купен през 2023 г. за 21 292 евро. Единият парцел в Брестовица е с 366 кв. м и цена 16 746 евро, а другият е 618 кв. м и е придобит за 28 275 евро. И трите са в съпружеска имуществена общност.

Демерджиев е вписал и осем ниви с обща площ 23 дка. Те се намират в Симеоновград, селата Троян и Васил Левски, както и в Марково и Брестовица. Всички са в съпружеска имуществена общност, а посочените цени на придобиване са между 511 и 1281 евро.Те са вземани между 2008 и 2020 година.

Министърът е декларирал още по 1/6 от две коли, придобити през 2020 г., както и мерцедес, купен през 2012 г. за 3000 евро. В декларацията фигурира и половината от лодка с мотор "Видра". Тя била взета през 2018 г. за 3000 евро.

Задълженията му са за общо 101 268 евро. От тях 68 845 евро са по ипотечен кредит, а останалите – по три кредитни карти.

Вътрешният министър е посочил и две вземания за общо 144 874 евро - 60 хил. по договор за заем и 84 874 евро по договор за цесия и споразумение.

Демерджиев притежава 200 дяла в "Индъстриал Пропъртис Дивелъпмънт" с посочена стойност 1023 евро. На името на съпругата му са декларирани дялове в пет дружества за общо 307 240 евро. Почти цялата сума е участието в "Пловдивски инвеститор", оценено на 306 775 евро.

Вътрешният министър не е посочил вложения във фондове, криптовалути или ценни книжа.

Така се оказва, че единствено парцелите в Марково и Брестовица са придобити след като Демерджиев вече бе вицепремиер - от август 2022 г. до юни 2023 г. В края на юли депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че вътрешният министър и съпругата му имат общо 411 имота чрез фирмите си. Демерджиев ги обясни с 26 години честен труд като адвокат. А дни по-късно от НАП обявиха, че няма несъответствие между доходите на вътрешния министър и имотното му състояние.